Comienza el casting oficial para el nuevo James Bond, y podría ser uno de estos actores

En cualquier sección cultural de cualquier redacción británica, los rumores sobre James Bond son motivo de gran preocupación. Desde que Daniel Craig anunció un cambio de guardia en 2015, cada mes surge un nuevo nombre como posible candidato. Es cierto que algunos rumores tienen más credibilidad que otros, y parece que prácticamente cualquiera que cuente con una página en IMDb se postuló como favorito, pero los nombres no paran de aparecer.

Sin embargo, las especulaciones se dispararon últimamente, ya que Craig colgó el traje hace cinco años. Seguramente, exclamamos, ya debe haber un nuevo 007 en el horizonte. Dicho esto, fue un golpe duro escuchar que el gran anuncio de la semana pasada sobre James Bond no es el nombre del actor que lo interpretará, sino el nombre de la directora de casting contratada para comenzar la búsqueda. Así es, comenzar. Después de lo que parecen mil nombres, la búsqueda aún no comenzó en serio.

Durante los próximos meses, Nina Gold, una de las directoras de casting más respetadas de Gran Bretaña, cuyas habilidades para descubrir estrellas ayudaron a conformar los elencos de Juego de Tronos, The Crown, Caballos lentos, Bebé reno y la trilogía más reciente de Star Wars, trabajará con los productores y el director Denis Villeneuve para encontrar a su hombre.

Y por enésima vez, aquí están los últimos favoritos para interpretar a James Bond…

Callum Turner

open image in gallery Callum Turner en abril de 2026 ( Getty Images )

Hace apenas seis meses, Callum Turner parecía una apuesta segura tras los rumores de que el británico de 35 años andaba “contando por toda la ciudad” que iba a enfundarse el famoso esmoquin. Estos rumores se vieron reforzados por la noticia de que su prometida, la estrella del pop Dua Lipa, había conseguido grabar el igualmente codiciado tema de la próxima película de Bond. En cuanto a rumores, este parecía legítimo tanto por su momento como por su naturaleza. Como dijo mi colega entonces : “Turner es famoso y está ocupado, pero no demasiado”, lo que significa que, si bien los espectadores pueden reconocerlo por series de éxito y superproducciones como The Capture y Emma, tiene la disponibilidad necesaria para asumir una franquicia absorbente de varios años. No subestimes el poder de tener la logística a tu favor.

Jacob Elordi

open image in gallery Callum Turner in March 2026 ( Getty Images )

Apenas se habían secado los artículos de opinión sobre el posible fichaje de Callum Turner cuando se anunció que, en realidad, Jacob Elordi, de 28 años, era ahora “un candidato seguro” tras haberse reunido supuestamente con Villeneuve y los ejecutivos de Amazon responsables de la película. Indudablemente, la estrella de Cumbres Borrascosas y Euphoria, nominado recientemente a su primer Oscar por Frankenstein, es lo suficientemente alto, guapo y rentable como para asumir el papel. Pero por la misma razón que Turner parece viable, Elordi no lo es. Pocos jóvenes actores de primera línea estarían deseosos de interpretar al mismo personaje durante 10 años seguidos, y Elordi es un hombre con opciones. También está el factor australiano. Aunque los defensores de la estrella nacida en Brisbane se apresurarán a señalar que no sería el primer actor australiano en fingir el acento, ya que el australiano George Lazenby interpretó a 007 en una sola película: Al servicio secreto de Su Majestad, de 1969.

Harris Dickinson

open image in gallery Harris Dickinson en octubre de 2024 ( Getty Images )

Este es uno de esos rumores que surgieron tan rápido como se disiparon, impulsados por una serie de éxitos de taquilla de Dickinson como El triángulo de la tristeza y Babygirl. Dicho esto, el británico de 29 años tiene el talento actoral para triunfar si se lo propone, y si él y Gold se presentan a una audición en las próximas semanas, hay muchas posibilidades de que salga victorioso. Después de todo, Dickinson no es ajeno a conseguir papeles codiciados; pronto interpretará a John Lennon en las películas biográficas de los Beatles dirigidas por Sam Mendes. También cabe destacar que, a pesar de los proyectos de gran envergadura que figuran en su página de IMDb, Dickinson se mantiene discretamente alejado de los focos, como un lienzo en blanco que se funde con el esmoquin a la perfección.

Jack Lowden

open image in gallery Jack Lowden en noviembre de 2025 ( Getty Images )

Es cierto que Jack Lowden carece del carisma de sus supuestos competidores. El escocés de 35 años pasó desapercibido durante la mayor parte de su carrera, que abarca películas como Las dos reinas y series de televisión como Guerra y Paz de la BBC. Sin embargo, según Saoirse Ronan, Lowden sería un James Bond magnífico, una convicción tan firme que estaría dispuesta a sacrificar su propio papel hipotético en la franquicia si fuera necesario. Y eso sin mencionar que Ronan también es su esposa… Aun así, hay mucha gente que coincide con ella tras ver la interpretación de Lowden como el espía River Cartwright en Caballos lentos. Es evidente que este hombre tiene carisma de sobra, ¿y acaso no es esa la cualidad más importante de todas?

Luis Perdiz

open image in gallery Louis Partridge en enero de 2026

Hay muchas razones por las que Louis Partridge probablemente no será James Bond. Para empezar, con 23 años sería el 007 más joven de la historia por goleada, y aunque, sí, se rumorea que los productores están buscando a un superespía mucho más joven, 23 años parece ridículo. ¿Acaso a la gente menor de 28 años le gustan los martinis? Pero este rumor tiene cierta base, dada la conexión de Partridge con Steven Knight, quien está escribiendo el nuevo guion de Bond en este preciso momento. Partridge protagonizó su serie de Netflix, La casa Guinness, y dada la propensión de Knight a colaborar con las mismas personas (como con Cillian Murphy, por ejemplo), quizás haya intercedido por el joven prometedor. Y en cuanto a la edad, tal vez los productores estén pensando en la longevidad: si Partridge hiciera unas seis películas de Bond en los próximos 15 años, aún tendría menos de 40 años cuando se retirara. Además, sería considerablemente más barato que algunos de los otros en esta lista. Incluso los superespías tienen presupuestos, y Partridge ofrecería una mejor relación calidad-precio, como se suele decir.

Traducción de Olivia Gorsin