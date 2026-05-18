El papel de Ginny Weasley en la esperadísima serie de Harry Potter de HBO será interpretado por otra actriz después de la primera temporada.

La joven actriz Gracie Cochrane interpretará a la menor de los Weasley en la primera temporada de la adaptación televisiva, que se estrena esta Navidad. Sin embargo, cederá el papel a otra actriz para la segunda temporada y las siguientes.

“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO tras la primera temporada”, declaró la familia de la actriz en un comunicado, según Deadline. Añadieron: “Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”.

HBO se pronunció al respecto en un comunicado posterior, en el que declararon: “Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”.

El fichaje de Cochrane se anunció inicialmente en agosto de 2025. “La Madriguera está casi llena”, escribió HBO en Instagram en ese momento, compartiendo una selfie del actor Alastair Stout, quien ya había sido anunciado como Ron, y los demás actores que interpretan a los Weasley.

open image in gallery Gracie Cochrane (primera a la izquierda) fue la primera elegida para interpretar a Ginny Weasley en la esperadísima adaptación televisiva de ‘Harry Potter’ de HBO ( HBO )

Junto a Cochrane, Tristan y Gabriel Harland interpretarán a los traviesos gemelos Weasley, Fred y George, mientras que Ruari Spooner dará vida al tercer Weasley, Percy. Aún no se ha anunciado quién interpretará al hermano mayor, Bill, personaje que Domhnall Gleeson encarna en las películas.

Ginny, la única hija de los magos de sangre pura Arthur y Molly Weasley, fue interpretada originalmente por Bonnie Wright en la aclamada serie de ocho películas basada en la exitosa saga de libros de J. K. Rowling.

Hasta el quinto libro, Harry Potter y la Orden del Fénix , Ginny tiene una importancia menor en la trama.

La serie de televisión fue renovada oficialmente para una segunda temporada a principios de este mes, y se espera que la producción comience en algún momento de este otoño.

open image in gallery El novato Dominic McLaughlin reemplazará a Daniel Radcliffe como el Niño que Vivió en la nueva serie de ‘Harry Potter’ ( Aidan Monaghan/HBO )

Cada temporada de la serie estará basada en uno de los siete libros de Rowling. Se espera que la serie dure una década.

El mes pasado se estrenó el primer tráiler de la serie, que ofrece un vistazo al viaje de Harry desde que vivía debajo de las escaleras hasta que descubre un nuevo mundo como el Niño que Vivió. El clip de dos minutos se convirtió en el tráiler de HBO más visto de la historia, acumulando más de 277 millones de visualizaciones orgánicas en todas las plataformas durante sus primeras 48 horas en línea.

La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, como el primer libro de la saga, se estrenará el día de Navidad en HBO Max.

Traducción de Sara Pignatiello