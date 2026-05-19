‘¿Debería casarme con un asesino?’: lo que Netflix no reveló sobre la ausencia de Caroline Muirhead en el juicio

El documental de Netflix ¿Debería casarme con un asesino? se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma tras reconstruir la historia real de Caroline Muirhead, una mujer que vivió un intenso romance antes de descubrir el oscuro secreto de su pareja.

La serie, compuesta por tres episodios, sigue la historia de Muirhead desde que conoció a Sandy McKellar en una aplicación de citas. La relación avanzó rápidamente hasta el compromiso, aunque tiempo después McKellar le confesó que había matado a una persona tres años antes.

El 29 de septiembre de 2017, Sandy regresaba de una fiesta junto a su hermano gemelo, Robert, cuando atropelló a un ciclista mientras conducía. Más tarde aseguró que la víctima murió en el acto a causa del impacto.

Según la investigación, ambos hermanos entraron en pánico y decidieron ocultar el hecho enterrando el cuerpo en la enorme granja de 11.300 hectáreas donde vivían y trabajaban.

Finalmente, Muirhead acudió a la policía y, en 2023, Sandy McKellar se declaró culpable de homicidio culposo, por lo que recibió una condena de 12 años de prisión. Su hermano Robert, por su parte, fue sentenciado a cinco años y tres meses por obstrucción a la justicia.

Como muestra el documental, Caroline Muirhead debía declarar durante el juicio, pero finalmente nunca se presentó ante el tribunal.

Aunque en la serie se mencionan sus problemas de salud mental y el consumo de sustancias, también existió otro motivo detrás de su ausencia.

En una entrevista concedida en 2023 al Daily Record, Muirhead contó que descubrió que un equipo de filmación había recibido autorización para ingresar a la sala del tribunal con el objetivo de grabar el documental de la BBC The Vanishing Cyclist.

“Estaba perdida mentalmente y no sabía lo que hacía”, declaró entonces.

“Aunque el equipo del documental me aseguró que ocultaría mi identidad cambiando mi nombre y mi voz, eso no hizo diferencia. El día que debía declarar, me fui”, explicó.

¿Dónde está ahora Caroline Muirhead?

Después de la sentencia, Muirhead se mudó a una zona costera, dejó el alcohol y actualmente mantiene una relación estable.

Traducción de Leticia Zampedri