Erin Moriarty de ‘The Boys’ dice que perdió “la capacidad de caminar” filmando la última temporada de la serie

La actriz Erin Moriarty, conocida por su papel en la serie The Boys, declaró que se había lastimado varias veces durante el rodaje de la última temporada, ya que la filmación coincidió con el punto álgido de los síntomas de su enfermedad de Graves.

Moriarty, quien interpreta a Annie January, también conocida como Starlight, en la serie de Prime Video, compartió los detalles en sus redes sociales poco después del lanzamiento del cuarto episodio de la quinta y última temporada.

“Este es el asunto: el episodio 4 de la quinta temporada de The Boys es uno de los episodios más importantes que he grabado”, escribió en Instagram, junto a una foto de su pierna vendada. Continuó: “Desafortunadamente, esa parte de la temporada coincidió con el punto álgido de mis problemas de salud, justo antes de mi diagnóstico. Les ahorraré la parte más desagradable, pero poco después de este episodio, empecé a perder la capacidad de caminar”.

“El entumecimiento en mis pies me provocó muchas caídas”, describió, y añadió: “La noche anterior a la grabación de mi segmento de este episodio, me caí y me lastimé la rodilla”.

open image in gallery Erin Moriarty cuenta que se lesionó varias veces durante el rodaje de ‘The Boys’ ( Instagram/Erin Moriarty )

La actriz reveló su diagnóstico de la enfermedad de Graves en junio del año pasado, y comentó que la había dejado con náuseas y agotada. “Una cosa puedo decir: si no lo hubiera atribuido todo al estrés y la fatiga, la habría detectado antes”, dijo en aquel momento, y agregó que había sentido que su fuerza aumentaba a las 24 horas de comenzar el tratamiento.

La enfermedad de Graves es una forma de hipertiroidismo. Se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos que alteran la glándula tiroides, provocando que produzca un exceso de hormona tiroidea.

Según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), los síntomas pueden incluir taquicardia o palpitaciones, temblores, diarrea, dificultad para dormir, pérdida de peso, menstruaciones irregulares y sensación de calor, hambre o ansiedad.

Algunos pacientes pueden experimentar hinchazón en el cuello o protrusión de los ojos, lo que se conoce como oftalmopatía de Graves.

open image in gallery Erin Moriarty interpreta a Annie January, conocida como Starlight, en ‘The Boys’ ( Prime Video )

El jueves, Moriarty declaró que su lesión y el empeoramiento de los síntomas afectaron su capacidad para disfrutar plenamente de la producción.

“Apenas tengo fotos [del detrás de cámaras] de esta temporada, especialmente de los momentos en que las cosas ya empeoraban”, dijo.

“Esto no es una publicación para dar lástima. Es principalmente para decir: ¡Que se j**a la enfermedad autoinmune! ¡Que se j**a con todas mis fuerzas! ¡Que se j**a también la ignorancia que la rodea! No puedo remediar esa ignorancia, pero a veces me siento mal por no hablar abiertamente sobre ello”.

La serie The Boys, que se estrenó en 2019, explora qué sucede cuando los superhéroes se vuelven tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses, y abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien.

La serie también cuenta con Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie Campbell y Antony Starr como Homelander, junto a Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone y Karen Fukuhara.

Moriarty compartió una foto suya entre lágrimas tras finalizar el rodaje de sus últimas escenas el pasado mes de julio. Su publicación se produjo después de que se viera obligada a tomarse un descanso “prolongado, si no permanente”, de las redes sociales tras el acoso sufrido por “suposiciones simplistas” sobre su apariencia.

Traducción de Sara Pignatiello