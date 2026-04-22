Los coprotagonistas de ‘The Boys’, Jack Quaid y Claudia Doumit, se casan en un pequeño pueblo agrícola australiano

Según los informes, los protagonistas de la serie The Boys, Jack Quaid y Claudia Doumit, se casaron en una ceremonia íntima y repleta de estrellas en un pequeño pueblo agrícola australiano.

Quaid, de 33 años, y Doumit, de 34, fueron vinculados por primera vez en junio de 2022 tras conocerse en el set de la serie satírica de superhéroes de Amazon Prime Video.

El diario australiano The Daily Telegraph informó el lunes que la pareja se había casado en Mona Farm, un hotel de cinco estrellas y una finca de 50 hectáreas ubicada en Braidwood, Nueva Gales del Sur. El pueblo tiene menos de 1800 habitantes.

“Braidwood fue uno de los secretos mejor guardados de Nueva Gales del Sur”, declaró a la publicación Kenrick Winchester, alcalde del Consejo Regional de Queanbeyan-Palerang.

“Es un pueblito estupendo, a solo una hora de la playa y a una hora de un aeropuerto internacional. Fuera de una gran ciudad, ¿cuándo íbamos a tener tantas estrellas de Hollywood de primera línea? Así que, por supuesto, nos pilló por sorpresa, pero ¿por qué no iban a venir?”.

open image in gallery Jack Quaid y Claudia Doumit se casaron en una ceremonia íntima celebrada en la Australia rural ( Getty )

open image in gallery Se empezó a hablar de la pareja en junio de 2022, tras conocerse en el rodaje de la serie “The Boys” de Amazon Prime Video ( Getty )

Según el Telegraph, entre los invitados a la boda se encontraban los actores Tom Hanks, Alec Baldwin, Kevin Costner y Henry Golding, así como los famosos padres de Quaid, Meg Ryan y Dennis Quaid.

Doumit —que nació y se crió en Sídney— eligió un vestido de satén color marfil con una falda en capas y muy voluminosa, que combinó con un tocado floral a juego. Por su parte, Jack lució un blazer rojo adornado con elaborados bordados dorados, según imágenes compartidas en redes sociales por news.com.au.

Según la publicación, la pareja disfrutó de su primer baile al son de “Atlantis” de Donovan.

Según se informa, se solicitó al personal del lugar de celebración de la boda que firmara acuerdos de confidencialidad antes del evento.

El local Smokey Horse Himalayan bar and restaurant compartió un carrusel de fotos de su visita junto con el siguiente mensaje: “¡Muchas felicidades a los recién casados @jack_quaid y @claudiadoumit, qué hermosa pareja forman, les deseamos una felicidad infinita y mucha suerte en los días venideros!”.

“Fue un verdadero placer recibirlos en #SmokeyHorse, y confiamos en que su familia y amigos hayan disfrutado de su estadía aquí en nuestro querido pueblito”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Jack y Doumit para obtener sus comentarios.

Doumit interpretó a Victoria Neuman, una congresista con una doble vida como una supervillana letal que controlaba la sangre, frente a Hughie Campbell, el experto en tecnología interpretado por Jack Quaid. Su personaje murió en la cuarta temporada, lo que marcó la salida de Doumit de la serie en 2024.

El próximo proyecto de Quaid es la comedia Close Personal Friends, en la que comparte pantalla con Brie Larson y Lily Collins, donde el encuentro casual de una pareja con otra pareja de famosos da lugar a una situación incómoda.

Traducción de Olivia Gorsin