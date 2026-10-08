Advertencia: A continuación, se incluyen spoilers del final de la cuarta temporada de Ted Lasso.

Brendan Hunt, uno de los protagonistas de Ted Lasso, reveló que Jason Sudeikis quería que su personaje dejara de ser el entrenador principal del AFC Richmond y reconoció que todavía no hay garantías de que la serie regrese para una quinta temporada.

El episodio final de la cuarta temporada, estrenado el miércoles, sorprendió a los espectadores con una profunda reorganización del cuerpo técnico del AFC Richmond.

Ted (Sudeikis) dejó la dirección del equipo femenino, las Lady Greyhounds, en manos de Alice Chilton (Tanya Reynolds) y pasó a ocupar el puesto de entrenador asistente junto a Beard (Hunt). Por su parte, Roy Kent (Brett Goldstein), exjugador y entrenador del Richmond, aceptó convertirse en el nuevo director técnico del Chelsea, por lo que el equipo masculino quedó sin entrenador principal.

open image in gallery Alice Chilton y Ted Lasso ( Apple TV+ )

Según Hunt, quien también es cocreador, productor ejecutivo y guionista de la serie, la decisión de que Ted dejara de ser entrenador principal estaba prevista desde el comienzo. “Era algo que Jason quería que ocurriera desde las primeras reuniones del equipo de guionistas”, explicó a Variety. “Para él, que Ted diera ese paso atrás era fundamental para el rumbo de la temporada”.

El primer episodio de la cuarta temporada comienza con un primer plano de la placa de Ted, donde figura como “entrenador asistente”, un detalle que cobra un nuevo significado cuando termina la temporada ocupando ese mismo puesto en el Richmond. Hunt describió este recurso como “una pequeña sorpresa de último momento”, que rompe con las expectativas de los seguidores que creían que el paso de Ted por el equipo femenino sería solo una etapa temporal.

La cuarta temporada tomó por sorpresa a los seguidores, ya que todo apuntaba a que la serie concluiría con la tercera entrega, cuando Ted regresó a Kansas para estar cerca de su hijo Henry y Roy asumió la dirección técnica del Richmond. Sin embargo, Apple confirmó una cuarta temporada el año pasado, que trajo de vuelta a Ted para dirigir al recién creado equipo femenino, las Lady Greyhounds, y lo enfrentó a una nueva disyuntiva: cuánto tiempo de su vida estaba dispuesto a dedicar al fútbol.

open image in gallery Nick Mohammed, Jason Sudeikis y Brendan Hunt en ‘Ted Lasso’ ( Apple TV )

“Lo más importante es Henry”, explicó Hunt. “Ted pensó que, al traerlo a Londres esta vez, podría pasar mucho más tiempo con él, pero no fue así. Se perdió sus partidos y, al ver la placa que reconoce a su hijo como ‘Jugador del Año’, se dio cuenta de cuánto se estaba perdiendo como padre”.

“Uno puede dedicarle demasiado tiempo al trabajo, y eso no siempre es saludable”, agregó Hunt. “Ted solo quiere asegurarse de pasar más tiempo con Henry”.

La decisión también estuvo influida por la evolución de Alice a lo largo de la temporada. “Cuando la conocimos, ya estaba casi preparada, y ahora lo está mucho más”, señaló Hunt, quien explicó que Ted había llegado a un punto en el que “estaba listo para asumir un papel de apoyo, tener más tiempo libre y descubrir qué podía hacer con él”.

open image in gallery Se esperaba que ‘Ted Lasso’ terminara con su tercera temporada, en la que Ted regresaba a Kansas para estar más cerca de su hijo Henry ( Apple TV+ )

El nuevo papel de Ted es solo uno de los grandes cambios que sacuden al Richmond. La llegada de Roy al Chelsea supone un nuevo desafío profesional para el exjugador convertido en entrenador, justo cuando él y Keeley Jones, interpretada por Juno Temple, se preparan para ser padres.

Por su parte, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) le propone matrimonio a Matthijs (Matteo van der Grijn) y consigue conservar la participación mayoritaria en el Richmond después de que Mae Green (Annette Badland) le dejara su parte del club en el testamento.

Aunque las tramas que quedaron abiertas podrían dar pie a una nueva temporada, Hunt advirtió que “todavía no hay indicios de que vayamos a tener la oportunidad de responder esas preguntas”.

Sobre la posibilidad de una quinta entrega, explicó que Sudeikis “se guarda muy bien sus cartas” y reconoció que desconoce las conversaciones que podrían estar manteniendo quienes toman las decisiones. “Espero que haya una partida de póquer en marcha entre ellos, pero no sé nada al respecto”, comentó.

“Creo que siempre tuvimos la esperanza de regresar para más de una temporada, pero si al final solo hacemos una, tampoco pasa nada. La historia tuvo un buen cierre”, concluyó.

Las cuatro temporadas de Ted Lasso están disponibles en streaming a través de Apple TV.

Traducción de Leticia Zampedri