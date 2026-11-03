Michael Douglas lanza una advertencia a los actores de Hollywood que se enamoran de sus compañeros de reparto

Michael Douglas aconsejó a otros actores evitar las relaciones sentimentales con sus compañeras de reparto, después de revelar que mantuvo un romance secreto con Kathleen Turner.

El actor de 82 años confesó en sus memorias, One Helluva Ride, que ambos se enamoraron mientras rodaban la comedia de aventuras de 1984 Tras la esmeralda perdida en México, cuando él estaba separado de su entonces esposa, Diandra Luker.

Durante una presentación de su libro en el Royal Festival Hall de Londres, el 28 de octubre, Douglas recomendó a los actores que comienzan sus carreras que no cometieran el mismo “error”.

“Muchos actores cometen el error, al principio de sus carreras, de involucrarse sentimentalmente con sus compañeras de reparto”, afirmó, según informó el Daily Mail.

open image in gallery Michael Douglas y Kathleen Turner en 2019 ( Getty )

“Lo que olvidan es que las relaciones pueden terminar. Después tienes que seguir rodando escenas de amor con alguien a quien odias. Todos hemos cometido ese error y yo intento advertirles”, añadió.

En un fragmento de One Helluva Ride publicado por la revista People, el dos veces ganador del Oscar reconoció que él y Turner habían ocultado la verdad sobre su romance durante cuatro décadas.

“La química que tenía con Kathleen Turner era tan fuerte que durante años el público estuvo convencido de que manteníamos una relación mientras filmábamos la película”, recordó.

“Los dos lo negamos durante Tras la esmeralda perdida, La joya del Nilo y La guerra de los Roses, e incluso cuando volvimos a hacer promoción juntos hace unos años para El método Kominsky”, explicó.

Douglas reveló que ambos habían mantenido una versión pública de lo ocurrido que no se correspondía con la realidad.

“Nuestra versión oficial era esta: sí, admitíamos que teníamos una química increíble. Sí, los dos éramos unos coquetos empedernidos, como decía Kathleen, y sí, existía una atracción mutua, pero nunca había pasado nada entre nosotros. Era mentira”, confesó.

El protagonista de Bajos instintos explicó que el objetivo de mantener el romance en secreto era proteger a su entonces esposa y a su hijo Cameron, y que esa fue la historia que contaron públicamente durante 40 años.

“Kathleen y yo nunca tuvimos problemas. Primero nos conocimos como amigos, después fuimos compañeros de reparto y finalmente nos convertimos en amantes”, relató.

“Después de un largo día de rodaje en la selva, salíamos a comer algo o nos reuníamos con el resto del equipo. Más tarde, cuando todos se habían ido a dormir, yo me escabullía hasta su habitación de hotel. En aquella época no había cámaras en los ascensores ni asistentes con teléfonos celulares tomando fotografías”, recordó.

La pareja logró mantener su relación oculta incluso ante sus compañeros de reparto y el director Robert Zemeckis. Sin embargo, Douglas aseguró que la “magia del rodaje” se desvaneció cuando su esposa llegó a México para visitarlo junto con su hijo Cameron y comenzó a sospechar.

open image in gallery Michael Douglas se encuentra promocionando sus memorias ( Getty )

Según el actor, Diandra le dejó claro a Turner que ellos seguían “casados” y que tenían interpretaciones diferentes sobre lo que significaba su separación.

“Después de aquella visita, Kathleen y yo terminamos nuestra relación y regresé con Diandra. Lo hice por Cameron, pero no deberíamos haber vuelto. Después de esa primera ruptura, nada volvió a ser igual entre nosotros”, reconoció.

Turner, quien también compartió pantalla con Douglas en La joya del Nilo y La guerra de los Roses, había mantenido durante años la misma versión pública, aunque en otras ocasiones admitió que llegó a tener esperanzas de comenzar una relación con él.

“Tenía muchas ganas de estar con Michael, pero seguía casado con Diandra. Aunque estaban separados, así que pensé que tal vez había una oportunidad para mí”, declaró anteriormente a la revista Closer.

Después de que se publicara el fragmento de las memorias, Turner, de 72 años, reaccionó a las revelaciones con humor.

“¡Dios mío, cuánto revuelo por algo que pasó hace 40 años! Adoro a Michael y tengo muchas ganas de disfrutar de su libro”, declaró a People.

Traducción de Leticia Zampedri