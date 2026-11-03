Macklemore, visiblemente emocionado, habla tras concluir su gira ‘Free Palestine’

Macklemore declaró sentirse “abrumado por la gratitud y la admiración" tras finalizar su gira Free Palestine Tour.

El músico de 43 años, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, anunció los conciertos en Londres, París y Dublín en septiembre, después de haber sido excluido de la gira Loop de Ed Sheeran por los comentarios que hizo sobre Gaza.

Tras el último concierto, que tuvo lugar en Londres el 30 de octubre, Macklemore compartió una publicación en Instagram agradeciendo a quienes actuaron, asistieron y apoyaron los eventos.

Al compartir las fotos de los conciertos, en los que participaron artistas como Kneecap, Hozier y Paloma Faith, calificó la gira como “lo mejor en lo que participé”.

Escribió: “Sigo profundamente agradecido y asombrado por cada músico que subió al escenario en Londres. Por cada orador. Por cada persona que eligió estar allí”.

“Vivimos en una época en la que defender la vida y la libertad del pueblo palestino es controvertido. Donde decir que Palestina debe ser libre, que los palestinos merecen la misma dignidad, seguridad y derechos que todos los demás, puede tener un precio”.

“La gira sirvió para reafirmar que cuando unimos nuestras voces, nuestros escenarios y nuestras plataformas para defender la libertad de los demás, sucede algo profundo. Y el público es tan importante como los artistas. Todos lo somos”.

La publicación continuaba: “Cuando superamos el miedo a ‘¿cómo afectará esto a mi carrera?’ y priorizamos la liberación colectiva, algo cambia. Se encuentra el amor. Y ese sentimiento de amor abundaba en Londres. Todavía puedo sentirlo en mi cuerpo”.

“Tras cinco semanas de intensa actividad, contactando con artistas, organizando, gestionando la logística y asistiendo a reuniones constantes, sentimos que por fin podíamos respirar tranquilos”.

“Hay muchísimo trabajo por hacer. La marcha es larga. Pero esto se sintió como un hermoso paso para reavivar algo en nuestros corazones”.

Para concluir la publicación, Macklemore añadió: “Gracias a todos los artistas y ponentes que dijeron que sí. Y gracias a todos los que compraron una entrada y nos apoyaron. Me siento honrado de haber compartido esta experiencia con todos ustedes. ¡Qué resultado tan maravilloso!”.

Macklemore puso fin a su gira ‘Free Palestine’ en el Wembley Arena ( Getty Images )

Faith, que actuó en el concierto de Londres, comentó: “Muchas gracias por invitarme a mí y a todos nosotros, y por permitirnos tener un momento para sentir que no estábamos solos al ver la terrible injusticia que supone que se trate a las vidas con tan poco valor… Espero que algún día Palestina sea libre y, cuando eso ocurra, todos seremos libres”.

La banda de rock Garbage dijo: “Gracias por todo lo que haces. Eres una persona maravillosa”.

Durante su concierto en el OVO Arena Wembley de Londres el viernes por la noche, varios videos mostraron a Macklemore diciéndole a la multitud que lo aclamaba que había llegado a un punto en el que se sentía incapaz de permanecer en silencio sobre el conflicto.

“Estaba desplazándome por la pantalla, desplazándome y desplazándome, y viendo la horrible e inimaginable catástrofe que estaba ocurriendo ante nuestros ojos”, dijo.

“Llegó un punto en que me resultaba más incómodo guardar silencio que decir algo.

“Solo quiero decir que no creo que decir algo sea valiente. No creo que decir algo sea tener coraje. Creo que decir algo es humano”.

Macklemore, conocido por éxitos como Thrift Shop y Same Love, había dicho anteriormente que las entradas para los conciertos “se agotaron inmediatamente” tras salir a la venta.

Todos los beneficios de los conciertos se destinarán a diversas organizaciones que trabajan en apoyo del pueblo palestino mediante atención médica, asistencia humanitaria, educación, apoyo comunitario y defensa de sus derechos.

Traducción de Olivia Gorsin