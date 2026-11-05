La actriz Sarah Drew, quien formó parte del elenco de Anatomía según Grey, no descarta un posible regreso a la exitosa serie dramática médica.

Sin embargo, la intérprete (46) no ha recibido la llamada para regresar a la longeva serie de Shonda Rhimes en los últimos años, según declaró a la revista Us Weekly en una entrevista publicada el jueves.

Drew interpretó al popular personaje de April Kepner en la serie desde 2009 hasta 2018. Su salida en el final de la temporada 14 sorprendió a los fans, y Drew declaró en 2024 que había sido “despedida abruptamente” de la serie debido a una reducción de personal.

Tras haber regresado al programa como estrella invitada en 2021 y 2022, Drew declaró al medio: “Nunca he descartado esa oportunidad. Me han invitado a regresar dos veces y he vuelto con el corazón lleno de ilusión, lista para trabajar y emocionada de estar de vuelta en casa”.

También dijo que estaría dispuesta a reunirse profesionalmente con Jesse Williams —quien interpretó a su interés amoroso en la pantalla, Jackson Avery— en el futuro, aunque las dos estrellas aún no han hablado sobre esa posibilidad.

open image in gallery Sarah Drew dejó la serie en 2018 ( ABC )

“Sería divertidísimo”, dijo, y añadió: “Me encantaría volver a trabajar con él. Lo adoro. Lo pasamos genial en ese programa. Éramos un gran equipo. Así que aprovecharía la oportunidad sin dudarlo”.

Últimamente, Drew se ha mantenido ocupada con papeles en la película biográfica sobre James Stewart, Jimmy, protagonizada por KJ Apa, y en la serie de misterio Mistletoe Murders de Hallmark.

Cuando Drew fue despedida de Anatomía según Grey, habló sobre la noticia en X y escribió a sus fans: “Sé que están tristes. Yo también lo estoy. Realmente no he tenido tiempo de procesar esta información. Llevo menos de 48 horas con esto, así que no estoy lista para dar las gracias y hacer una declaración completa sobre mis nueve años aquí”.

open image in gallery Sarah Drew interpretó a April Kepner en ‘Anatomía según Grey’ durante nueve años ( Getty )

En 2024, explicó en el pódcast Call It What It Is, presentado por sus excompañeras de reparto Jessica Capshaw y Camilla Luddington, que la había tomado por sorpresa que su contrato, al igual que el de Capshaw, no fuera renovado.

“Nos despidieron sin contemplaciones, de una manera que nos pareció cruel e injusta, y por eso, la muestra de cariño fue enorme”, dijo Drew a Capshaw y Luddington. Siguió: “Era como si estuviéramos sentadas allí viendo a la gente [pronunciarnos un elogio fúnebre]”.

Al explicar su decisión de regresar como estrella invitada, Drew afirmó que no sentía “ningún apego” con la serie.

“No sentí ninguna ansiedad. Ya no necesito nada de nadie en ese set. Ya no son responsables de mi sustento. No son responsables de mi éxito ni de mi felicidad. Solo pensé: ‘Oye, este es un lugar divertido para venir a visitar’”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello