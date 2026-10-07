A última hora del martes por la noche (o a primera hora del miércoles, según la zona horaria), el mundo del fútbol se unió para despedir a un ícono del deporte. Algunos aficionados sostenían que el pitido final ya se había demorado demasiado; otros todavía confiaban en que su héroe regresara para una última batalla. Cuando cayó el telón, quedó una imagen imborrable, tan poética como conmovedora: Lionel Messi engañando al arquero desde el punto de penalti para marcar su último gol con Argentina. Ah, y también se emitió el episodio final de Ted Lasso.

A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DEL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE TED LASSO

Curiosamente, si algo le faltó a la cuarta temporada de Ted Lasso, fue fútbol. Como demostraron los acontecimientos de anoche en Buenos Aires, el fútbol real está lleno de drama. Sin embargo, para una temporada que pretendía celebrar el fútbol femenino, la serie mostró muy poco de este deporte a lo largo de sus últimos 10 episodios. En el capítulo final, incluso dejó de lado el decisivo último partido de la temporada antes de que empezara a rodar la pelota. ¡Messi nunca desperdiciaría una oportunidad tan clara!

En cambio, la serie decidió centrarse en un asunto relativamente menor: la vida y la muerte. Hubo un velatorio para la querida dueña del pub, Mae Green (Annette Badland), mientras que Roy Kent (Brett Goldstein) y Keeley Jones (Juno Temple) parecen tener en camino a un pequeño futbolista.

Aunque muchos seguidores de la serie lamentaron, con razón, la repentina muerte de Mae, su partida le dio al episodio final un verdadero peso emocional y permitió que la serie acertara de lleno en sus momentos más conmovedores: una emotiva interpretación de la canción folclórica ‘The Parting Glass’ y la magnífica lectura de Badland del poema de Mary Oliver When Death Comes.

open image in gallery El entrenador Beard (Brendan Hunt) y Ted Lasso (Jason Sudeikis) terminaron la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ todavía sin conquistar un título importante. ¿Podrían regresar para una quinta temporada? ( Apple TV+ )

Aun así, es inevitable pensar que la propia Mae habría coincidido con el legendario entrenador del Liverpool Bill Shankly, a quien se atribuye una célebre frase: “Algunas personas creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte. Esa actitud me decepciona mucho. Les aseguro que es mucho, muchísimo más importante que eso”.

Había ciertas dudas sobre si Ted Lasso lograría justificar su regreso después de tres años fuera de las pantallas. La calidez y el ingenio de la primera temporada llegaron como un bálsamo revitalizante durante los difíciles meses de la pandemia de 2020, pero, cuando la serie cerró su tercera temporada en 2023, su encanto ya se había desgastado y empezaba a resultar empalagoso. A principios de este año, regresó de forma inesperada con una cuarta entrega, en la que Lasso (Jason Sudeikis) asumió las riendas del recién creado equipo femenino del AFC Richmond.

Si recuperar la serie parecía una apuesta arriesgada, la decisión terminó por justificarse con una tanda de episodios que, en su mayoría, resultaron entrañables, divertidos y bien recibidos. Eso no significa que todo haya funcionado. Los constantes enfrentamientos del entrenador Beard (Brendan Hunt) con Jane (Phoebe Walsh), su esposa de la que está separado, rara vez resultaron graciosos y, en el mejor de los casos, fueron desconcertantes. La previsible y prolongada traición de la excéntrica Zelda (Tracey Ullman) a la dueña del club, Rebecca (Hannah Waddingham), fue otro desacierto. El único verdadero misterio que queda es por qué Sudeikis y Waddingham compartieron tan poco tiempo en pantalla desde el regreso de la serie.

open image in gallery Roy Kent (Brett Goldstein) descubre que será padre y consigue un nuevo trabajo en el Chelsea al final de la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ ( Apple TV+ )

Pero la apuesta valió la pena. Según datos recientes de Ampere Analysis, la cuarta temporada acumuló 3,3 millones de visualizaciones solo en Estados Unidos el mes pasado, lo que convirtió a Ted Lasso en el contenido más visto de Apple TV en septiembre. Muy por detrás quedó Mayday, la nueva película de Ryan Reynolds, con 2,1 millones de visualizaciones.

La pregunta ahora es si Lasso regresará para una quinta e incluso una sexta temporada. Apple no dio pistas hasta el momento, aunque Sudeikis aseguró que él y los demás creadores tienen previstas dos entregas más. En julio, una entrevista con el actor y sus colaboradores publicada por The Hollywood Reporter apuntaba en esa dirección: “Si todo sale según lo previsto, el equipo de Lasso volverá a reunirse en la sala de guionistas a finales de agosto para planificar una quinta temporada que todavía no ha sido confirmada”.

Con millones de seguidores todavía pendientes de la serie, parece poco probable que Apple se interponga en su continuidad. El final de la cuarta temporada cerró algunas tramas de forma satisfactoria, pero dejó varias incógnitas en el aire. El ascenso de Alice Chilton (Tanya Reynolds) como entrenadora del equipo femenino resultó tan apropiado como inevitable. Sin embargo, queda una pregunta importante por resolver: ¿quién se hará cargo del equipo masculino ahora que Roy se marchó al Chelsea?

open image in gallery Alice Chilton (Tanya Reynolds) fue ascendida para dirigir al equipo femenino del AFC Richmond al final de la cuarta temporada ( Apple TV+ )

La aparición estelar de Nate Shelley, interpretado por Nick Mohammed, sugiere que podría tener las puertas abiertas para regresar al equipo. Pero ¿puede Ted pasar toda una temporada como asistente de Chilton? Claro, podría centrarse en ser un mejor padre y, por fin, asistir a algunos partidos de su hijo, aunque ser un padre ejemplar no necesariamente resulta atractivo para la televisión.

Después de todos estos años, lo que Ted de verdad merece es levantar un trofeo. Su mensaje positivo funcionó mientras lo vimos descender con el Richmond en la primera temporada, lograr el ascenso en la segunda y quedarse por poco a las puertas del título de la Premier League en la tercera. Pero si su historia termina sin conquistar nada, queda la sensación de que todavía hay una cuenta pendiente.

Es cierto que el Manchester City le arrebató el título aquella tercera temporada, pero sería difícil entusiasmarse viendo a un grupo de abogados discutir para que los libros de historia se reescriban a favor de Ted por irregularidades financieras.

No. Ted se ganó el derecho a una victoria épica y conmovedora, como la de Messi en 2022 o la de Rocky en Rocky II. Para los millones que seguimos viendo la serie, esa es la promesa todavía pendiente que nos hará regresar durante una o dos temporadas más: la esperanza de que, por una vez, los buenos también puedan ganar.

Traducción de Leticia Zampedri