Brian May aclaró que solo está “tomándose un descanso” de las giras con Queen y que no ha descartado volver a los escenarios.

El guitarrista de 79 años aseguró que sus declaraciones anteriores fueron “malinterpretadas” y explicó que su intención no era anunciar el final definitivo de las giras de la banda, sino tomarse un tiempo para disfrutar de otros aspectos de su vida.

Sin embargo, dejó claro que no tiene interés en volver a comprometerse con giras de nueve meses de duración.

“Sí, me malinterpretaron y citaron mis palabras fuera de contexto. Nunca dije que no volveríamos a salir de gira. No sé cómo podría afirmar algo así. No podría hacerlo”, explicó en una entrevista con Rolling Stone.

“Siento que estoy de vacaciones y las estoy disfrutando. Por fin puedo hacer todas esas cosas que soñaba con hacer durante los años en los que no tenía tiempo porque siempre estaba de gira”, comentó.

“Ahora puedo pasar tiempo con mis hijos y mis nietos, y dedicarme a muchos proyectos personales que siempre había querido desarrollar. Puedo concentrarme más en la astrofísica, el bienestar animal y las campañas de protección de los animales. En definitiva, hasta ahora ha sido una buena decisión”, añadió.

Brian May había dado a entender que Queen podría no volver a salir de gira ( Getty )

May insistió en que es probable que vuelva a presentarse con Queen, aunque prefiere mantener la libertad de decidir cuándo hacerlo.

“Quizás algún día me despierte y piense: ‘Bueno, tal vez deberíamos salir de gira’. Pero no creo que vuelva a comprometerme con giras de nueve meses. Ahora mismo puedo tocar cuando quiero, y eso no está nada mal”, afirmó.

Sus comentarios anteriores habían despertado preocupación entre los seguidores de Queen, quienes temieron que la banda no volviera a realizar una gira.

En una entrevista con The Times, May había explicado que quería disfrutar de una mayor “libertad” y pasar más tiempo con su esposa, Anita Dobson, y el resto de su familia.

Al ser consultado sobre el futuro de Queen, recordó el momento en que comenzó a replantearse su ritmo de trabajo.

“Hace 18 meses decidí que no quería volver a salir de gira. Un amigo cercano de la familia falleció mientras estábamos en Estados Unidos, así que le dije a mi representante de gira: ‘Voy a regresar a casa unos días y después vuelvo’. Ella me miró a los ojos y me respondió: ‘Sabes que no puedes hacer eso’”, relató.

“Me encanta tocar y me encanta viajar, pero el precio que pagas es renunciar a tu libertad. Tengo esposa, nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes”, agregó.

Además de su trayectoria como estrella del rock, May es doctor en astrofísica por el Imperial College de Londres, donde obtuvo su título en 2007, tres décadas después de haber interrumpido sus estudios para concentrarse en su carrera musical con Queen.

Traducción de Leticia Zampedri