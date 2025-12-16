Fans de ‘Stranger Things’ discrepan sobre una críptica escena de la temporada 5

Los fans de Stranger Things están descifrando una escena críptica que insinúa los sentimientos de Will Byers por Mike Wheeler en la temporada final.

El primer volumen de la última temporada de la serie de Netflix llegó el jueves 27 de noviembre, y una escena pareció apuntar a los sentimientos de Will por su mejor amigo.

A lo largo de la serie se ha insinuado que Will (Noah Schnapp) podría ser gay, y un sector de los fans ha teorizado que tendría un romance con Mike (Finn Wolfhard), algo que han bautizado como “Byler”.

Pero una escena del cuarto episodio de la quinta temporada pareció destrozar esas esperanzas al estilo Demogorgon. Al menos para algunos seguidores.

*¡CUIDADO! Abajo hay spoilers*

Aunque la sexualidad de Will prácticamente se confirma gracias a algunas charlas con Robin (Maya Hawke), una escena muestra a Robin observando cómo Will conversa con Mike.

Después de años de insinuaciones en la serie, la escena sugiere con fuerza que Will sí tiene sentimientos por Mike, pero que esos sentimientos no son correspondidos. Por eso, Robin los observa y esboza una sonrisa melancólica mientras conversan.

Una escena posterior muestra a Robin compartiendo una anécdota con Will y recurriendo a su propio pasado para analizar lo que él atraviesa. Le cuenta que, después de enamorarse de una chica llamada Tammy Thompson, terminó perdiéndose hasta que encontró un viejo carrete de película de su infancia y logró recuperar su autoestima.

El discurso de Robin a Will:

Un día, limpiando mierda de murciélago en el garaje, encontré un rollo de película. Era un video tonto que grabé en cuarto grado, pero lo puse en el proyector y, de repente, estaba mirando a esta pequeña versión de mí misma. Y apenas podía reconocerla. Era tan despreocupada y no le tenía miedo a nada. Amaba cada parte de sí misma. Y ahí me di cuenta. Nunca se trató de Tammy la desafinada. Siempre se trató de mí. Buscaba respuestas en otra persona, pero yo tenía todas las respuestas. Solo necesitaba dejar de tener tanto miedo. Miedo de quién era en realidad. Una vez que lo hice, me sentí tan libre.

Así, mientras algunos fans creyeron que la escena anterior entre Will y Mike mantenía viva la posibilidad de un romance incipiente, otros interpretaron el discurso de Robin como un indicio de que Will debería dejar atrás a Mike, porque ella cree que sus sentimientos no son correspondidos.

“¡La gente NO LO ENTIENDE! La expresión de Robin mientras Will y Mike hablaban NO FUE POSITIVA. Fue una expresión de lástima porque ELLA SABE que Mike no siente lo mismo”, escribió un fan en Reddit.

Otro comentó: “No podría ser más obvio lo que estaba pasando. Me quedé confundido cuando abrí X y, de alguna manera, los Bylers ven esto como una victoria”.

Un tercer espectador intervino: “Después, Robin habla de Tammy para mostrarle a Will que a veces las cosas no funcionan. Lo importante es que él conozca su propio valor. Después del episodio cuatro, realmente creo que Byler no ocurrirá”.

Sin embargo, los defensores más firmes de Byler no se desaniman y creen que la conversación solo prepara una escena decisiva que involucra a Will.

El diálogo entre Robin y Will adquiere un nuevo peso en los momentos finales del episodio, cuando Vecna provoca a Will llamándolo débil. Pero Will recuerda las palabras de Robin, piensa en su crianza y logra arrebatarle a Vecna el control sobre los Demogorgons para salvar a Mike.

En 2022, Schnapp habló con Variety sobre cómo los creadores de la serie, los hermanos Duffer, manejaron la posible relación. “Siento que nunca lo tratan de forma directa ni dicen abiertamente cómo es Will. Creo que ahí está lo interesante, que queda a interpretación del público. Puede que Will simplemente se resista a crecer y vaya más lento que sus amigos, o que realmente sea gay”.

A inicios de esta semana, Wolfhard dijo a Attitude que, si se revelara que Mike tiene sentimientos por Will, la historia no estaría justificada.

El próximo bloque de episodios de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará el 26 de diciembre, y el episodio final llegará el 1 de enero.

