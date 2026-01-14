Creadores de ‘Stranger Things’ aclaran qué ocurrió con Eleven tras el polémico final

Los creadores de Stranger Things, Matt Duffer y Ross Duffer, respondieron algunas de las preguntas que los fans aún mantienen tras el final de la exitosa serie de ciencia ficción, incluida la suerte definitiva de Once.

El último capítulo de la serie, titulado “Capítulo ocho: Este lado”, se estrenó en Netflix una semana después del lanzamiento del bloque anterior de episodios. Además, el desenlace generó reacciones fuertemente polarizadas entre el público.

En una entrevista, los hermanos Duffer abordaron las dudas de los fans que buscaron respuestas en internet sobre si Once realmente murió y explicaron por qué prefirieron “dejarlo en manos de los espectadores”.

“No creo que vayan a encontrar la respuesta en Google”, dijo Matt Duffer en declaraciones a Entertainment Weekly.

En el episodio final de la serie, los héroes de Hawkins, Indiana, logran vencer a Vecna (Jamie Campbell Bower) gracias a la combinación de los poderes sobrenaturales de Once (Millie Bobby Brown) y Will Byers (Noah Schnapp).

Después de que Joyce (Winona Ryder) decapita al villano, Hopper (David Harbour) y Murray (Brett Gelman) colocan explosivos en el puente interdimensional hacia el Otro Lado. Paralelamente, Once parece quedarse atrapada en ese mundo, en un acto de sacrificio.

En una de las escenas finales, Mike (Finn Wolfhard) sugiere que ella fingió su muerte y logró escapar. Mientras él habla, se muestra a una Once más adulta deambulando por un paisaje remoto antes de llegar a un pequeño pueblo.

Sin embargo, el destino definitivo del personaje queda sin respuesta clara. Sobre ello, Ross Duffer, cocreador de la serie, explicó: “Nuestro objetivo, nuestra intención, es dejarlo en manos de los fans y del público, en términos de lo que crean, del mismo modo en que dejamos que nuestros personajes, en ese sótano, decidan qué creer o no”.

Once en el final de 'Stranger Things' ( Netflix )

Muchos fans cuestionaron la decisión de no darle a Once un final feliz, ya que consideraron que el personaje llevó una vida trágica y merecía algún tipo de normalidad.

“¿Cuándo los guionistas van a entender que el público está cansado de ver a personajes femeninos sacrificarlo todo para terminar solas y aisladas? Once fue manipulada y abusada durante toda su vida, encontró un hogar y una familia, y obligarla a renunciar a eso no resulta empoderador”, escribió una usuaria en X.

Los hermanos Duffer ya habían explicado que no estaba en sus planes que Once terminara la historia junto al resto del grupo de Hawkins y detallaron por qué esa decisión se mantuvo durante ocho años.

“Nunca iba a estar ahí. El final siempre fue pensado como una partida de Calabozos y Dragones y luego cerrar la puerta de la infancia. Esa idea estuvo definida durante ocho años. El desafío fue construir la historia de Mike y llegar a ese momento del ‘yo creo’, algo que surgió muy temprano en la sala de guionistas de la quinta temporada”, dijo Ross Duffer.

También indicó que la escena se ajustó a medida que avanzó el desarrollo del personaje de Holly (Nell Fisher), aunque aclaró que el desenlace general nunca se modificó.

“Muy al comienzo del proceso dejamos definidos esos últimos diez minutos. En esencia, se mantuvieron iguales durante toda la escritura y la producción”, afirmó.

Matt Duffer explicó que la ambigüedad sobre el destino de Once fue una decisión consciente y que las alternativas planteadas al personaje surgieron de debates internos del equipo creativo.

“El discurso de Hopper refleja lo que muchos pensábamos en la sala, pero existía otra postura, que es la que expresa Kali”, indicó.

En la serie, Hopper invita a Once a imaginar una vida más allá del conflicto. En contraste, Kali plantea que quitarse la vida podría ser la única forma de impedir que vuelvan a utilizarlas para crear más niños como ellas.

“Finalmente, decidimos que debía haber algún tipo de sacrificio. Es comprensible que Kali genere rechazo, porque dice lo que nadie quiere escuchar, pero hay una verdad en lo que plantea. Once, viva o muerta, realiza un sacrificio importante”, concluyó Matt Duffer.

En la serie, Hopper (izquierda) insta a Once a imaginar un futuro más allá de la batalla, mientras que Kali sostiene que acabar con sus propias vidas podría ser la única forma de eliminar definitivamente la posibilidad de que sean utilizados para crear más niños como ellos ( Netflix )

“O está muerta o dejó atrás a sus amigos para empezar una vida diferente. Pero creo que ese sacrificio es, en última instancia, muy valiente y heroico. Ella elige hacerlo para evitar que otros chicos pasen por lo mismo que ella vivió”

“Por eso quisimos que el final estuviera contado desde el punto de vista de Mike y de los chicos. Ellos no lo saben y, como no lo saben, el público tampoco lo sabe. Porque si todos supieran la respuesta, se perdería por completo el sentido de su sacrificio”.

La temporada final provocó reacciones divididas entre los fans, y muchos cuestionaron que la serie concluyera dejando varios hilos narrativos sin resolver y vacíos en la trama.

En una reseña de tres estrellas, Nick Hilton, de The Independent, describió la producción como “la propiedad intelectual original más importante de Netflix, que pasó de ser una brillante e influyente historia de crecimiento a convertirse en otra aventura genérica cargada de efectos digitales”.

Todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri