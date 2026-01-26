Alex Honnold dice que le pagaron una “suma vergonzosa” por escalar el Taipéi 101

Alex Honnold dice que habría escalado gratis el Taipéi 101, el undécimo rascacielos más alto del mundo. Pero como la ascensión en solitario se realizó en directo para una audiencia mundial, el escalador admitió que sus honorarios suponen una “cantidad vergonzosa” de dinero.

En el programa Skyscraper Live de Netflix, el escalador profesional hizo historia al escalar la estructura de 101 pisos y 506 metros de altura, situada en la capital de Taiwán, sin equipo de seguridad ni cuerdas.

En declaraciones a New York Times antes de la escalada, se le preguntó a Honnold si esta fue la mayor hazaña de su carrera.

Alex Honnold escaló el edificio de 506 metros en menos de dos horas ( Netflix )

“Tal vez. Es menos de lo que aspiraba mi agente”, dijo. “Quiero decir, lo haría gratis. Si no hubiera programa de televisión y el edificio me diera permiso para ir a hacerlo, lo haría porque sé que puedo, y sería increíble. Quiero decir, sentarse solo en lo alto del chapitel es una locura”.

Él agregó: “Y si no hubiera todo el espectáculo que lo rodea y tuviera la oportunidad de hacerlo yo solo, me parecería bien. Yo lo haría, pero en este caso, hay un espectáculo. No me pagan por subir al edificio. Me pagan por el espectáculo. Voy a subir al edificio gratis”.

Honnold se negó a revelar el importe exacto de su paga. “Es una cantidad vergonzosa”, dijo.

Cuando se le insistió más, añadió: “En realidad, si lo ponemos en el contexto de los deportes convencionales, es una cantidad vergonzosamente pequeña. Sabes, los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol tienen contratos de 170 millones de dólares. Como alguien de quien ni siquiera oíste hablar y que a nadie le importa”.

Cuando el entrevistador propuso una cifra de 10 millones de dólares, Honnold se apresuró a rechazarla. “¡No!”, dijo. “Así que en ese caso, sí: es una cantidad vergonzosamente pequeña”.

Según The New York Times, dos personas con conocimiento directo del acuerdo afirmaron que el escalador cobraba alrededor de seis cifras.

Honnold está considerado como uno de los mejores escaladores del mundo. Con más de 30 años de experiencia, saltó a la fama mundial en 2017 tras convertirse en la primera persona en realizar en solitario una ruta completa por El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, una hazaña que más tarde se narró en el documental Free Solo, ganador de un Oscar en 2018.

El escalador tardó una hora, 31 minutos y 43 segundos en completar la espeluznante hazaña el sábado por la noche.

El viernes por la noche, unos minutos antes de que Skyscraper Live se emitió en Netflix el viernes (23 de enero), se anunció que el especial se había pospuesto debido a las condiciones meteorológicas húmedas en Taipéi.

Honnold dijo que espera que la escalada haya inspirado a otros a “perseguir sus propios retos, sus propias metas”.

Traducción de Olivia Gorsin