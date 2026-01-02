‘Stranger Things’ cierra con final divisivo y fans decepcionados critican la decisión “más estúpida” del guion

La exitosa serie de ciencia ficción de Netflix Stranger Things llegó a su fin después de casi una década, pero el episodio final provocó reacciones divididas entre los fans.

El último capítulo de la serie, titulado “Capítulo ocho: Este lado”, se estrenó en la plataforma de streaming durante las primeras horas del Día de Año Nuevo en el Reino Unido. El lanzamiento tuvo lugar apenas una semana después de la publicación del bloque anterior de episodios.

Advertencia: a continuación, se incluyen spoilers del final de Stranger Things.

En el episodio final, los héroes de Hawkins, Indiana, logran derrotar finalmente a Vecna (Jamie Campbell Bower) gracias a las habilidades sobrenaturales de Eleven (Millie Bobby Brown) y Will Byers (Noah Schnapp).

Después de que Joyce (Winona Ryder) decapita al villano, Hopper (David Harbour) y Murray (Brett Gelman) colocan explosivos en el puente interdimensional hacia el Upside Down. Paralelamente, Eleven parece quedarse atrapada en ese mundo, en un acto de sacrificio.

Sin embargo, cuando aún resta una parte importante del episodio, la narrativa da un salto temporal hasta 1989. Allí se revela el destino del resto de los personajes: el grupo comienza a dejar atrás los eventos traumáticos vividos a lo largo de la serie, mientras Joyce y Hopper deciden comprometerse.

En una de las escenas finales, Mike (Finn Wolfhard) sugiere que Eleven fingió su muerte y logró escapar del Otro lado. Mientras él habla, se muestra a una Eleven mayor recorriendo un paisaje remoto hasta llegar a un pequeño pueblo.

Aun así, no queda claro si realmente sobrevivió. Sobre este punto, Ross Duffer, cocreador de la serie, sostuvo que ella vive en sus corazones, “sea real o no”.

Muchos espectadores cuestionaron el final. En redes sociales, una de las principales críticas apuntó a la temprana eliminación de Vecna en el episodio.

“Villano principal eliminado a mitad del episodio, nadie importante murió, no hay explicación sobre el origen de Henry Creel y solo hay un salto temporal de 18 meses. El final de Stranger Things fue el más estúpido que he visto, a la altura de The Umbrella Academy”, se leía en una publicación muy compartida en X/Twitter.

Otro fan expresó su frustración por el ritmo del episodio final: “El mayor error fue dedicar casi 50 minutos solo al epílogo. Podrían haber usado al menos 30 de esos minutos para mejorar las escenas de pelea”.

La decepción también fue evidente en comentarios más concisos: “Estoy tan decepcionado que ni siquiera quiero hablar de Stranger Things”.

No obstante, el desenlace también encontró defensores. “¿Soy el único que disfrutó el final de Stranger Things?”, preguntó alguien.

“Me gustó el final de Stranger Things, pero entro a Twitter y veo que todos están quejándose”, ironizó otro.

Stranger Things ya está disponible en Netflix.

