Esta serie oscura y adictiva se convirtió en el éxito sorpresa que necesitaba la televisión este verano

Aunque el verano trae días soleados y comidas al aire libre, no suele destacarse por su oferta televisiva. Entre junio y septiembre, los buenos estrenos escasean, por lo que la llegada a Disney+ del intenso thriller Furia aparece en el momento justo.

La serie de ocho episodios, que estrena uno por semana hasta finales de agosto, presenta una historia oscura y peligrosa. Aunque se inspira en la película La viuda asesina, de 1987, pronto toma su propio camino y solo conserva algunos elementos generales de aquella historia.

Al igual que la película, Furia plantea un juego del gato y el ratón entre una agente del FBI, interpretada por Emmy Rossum, y una asesina serial, encarnada por Lola Petticrew. Sin embargo, las motivaciones de la criminal no son económicas, sino morales y, al menos hasta cierto punto, despiertan empatía.

Esa perspectiva cobra fuerza cuando se revela que Catherine persigue a hombres que estuvieron involucrados, de una u otra forma, en la trata y el abuso sexual que sufrió durante su infancia.

Del otro lado está Alice Black, una agente novata del FBI que también carga con sus propios demonios. Aunque este recurso se convirtió en un elemento habitual de los thrillers policiales, en Furia tiene una justificación y un desarrollo bien pensado.

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open image in gallery ‘La viuda asesina’: Lola Petticrew interpreta a Catherine en ‘Furia’ ( Disney )

Reconozco que empecé a ver Furia una noche entre semana sin esperar mucho más que un entretenimiento pasajero. El tráiler, centrado en la ropa de colores llamativos de Catherine y su colección de pelucas, parecía tomar demasiado de Hermosa venganza de Emerald Fennell. Sin embargo, la serie resultó mucho más interesante: detrás de una premisa sencilla aparece una historia profunda y compleja.

Aunque la trama gira en torno a la lista de hombres que Catherine busca matar, la creadora Elizabeth Meriwether amplía el foco hacia otras responsabilidades. Primero apunta al FBI y a la policía, donde agentes muestran poco interés por la violencia de género e incluso algunos la ejercen.

También descubrimos que Alice sufre trastorno de estrés postraumático debido a una relación violenta con su expareja, un policía interpretado por Jake Lacy. La historia suma además a un multimillonario similar a Jeffrey Epstein, quien parece ser la pieza que conecta a los hombres que Catherine persigue. Incluso comparte sus iniciales, JE.

En el quinto episodio, Catherine plantea una pregunta que resume buena parte de la crítica social de la serie: “¿Cuál es el castigo para las personas que saben lo que está pasando y no hacen nada?”.

Meriwether ya demostró su capacidad para crear protagonistas femeninas complejas. Alcanzó el éxito al frente de New Girl, donde llevó al personaje de Zooey Deschanel más allá del estereotipo de la joven excéntrica y encantadora cuya historia gira en torno a un protagonista masculino. Más tarde llegaron Morir de placer, protagonizada por Michelle Williams, y The Dropout, en la que Amanda Seyfried interpretó a la desacreditada empresaria tecnológica Elizabeth Holmes.

Como en sus producciones anteriores, Furia se apoya en la destacada actuación de Petticrew, quien ganó reconocimiento por interpretar a una activista del IRA en No digas nada y luego ofreció una actuación contenida y poderosa en Trespasses, de Channel 4. Además, recibió elogios anticipados por su papel en la aún inédita I See Buildings Fall Like Lightning.

En Furia, Petticrew aporta los matices necesarios para mantener a Catherine impredecible: justo cuando parece que el espectador comienza a comprenderla, el personaje cambia de rumbo. En otras manos, podría haberse reducido al estereotipo de una joven justiciera en una ola de asesinatos, pero la serie apuesta por una figura más compleja y deja claro que cualquier victoria tendrá un costo muy alto.

open image in gallery Emmy Rossum y Quincy Tyler Bernstine en ‘Furia’ ( Disney )

Furia no busca conclusiones simples ni personajes planos. Catherine no comete sus asesinatos como una persona fría e insensible: en algunos momentos duda de sí misma y sus manos tiemblan.

La serie tampoco evita los aspectos más oscuros de sus personajes. En una escena, Alice le confiesa a su mentora Nora, una apasionada pero desencantada agente del FBI interpretada por Quincy Tyler Bernstine, que les pide a sus parejas ocasionales que la golpeen. Para sorpresa de Alice, Nora responde que ella también tuvo experiencias similares.

La historia profundiza aún más en el pasado de Catherine cuando droga a uno de sus objetivos, un abogado adinerado de mediana edad interpretado por Rob Delaney, hasta dejarlo incapacitado. Luego lo enfrenta por el abuso que sufrió en su adolescencia, mientras él intenta justificarse.

En los últimos años, el concepto de la “ira femenina” ganó fuerza, sobre todo después de que Taylor Swift lo mencionara durante su gira Eras el año pasado. Sin embargo, la idea cambió mucho desde que la académica de cine Lindley Hanlon acuñó el término en un ensayo de 1983 y terminó convertida en una herramienta para promocionar grandes producciones y generar contenido en TikTok. Furia, en cambio, recupera parte de su fuerza original.

Traducción de Leticia Zampedri