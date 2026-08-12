Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que ganó más en un año en OnlyFans que en toda su carrera

La actriz y comediante Jessie Cave aseguró que ganó más dinero durante un año compartiendo videos en los que se cepilla el cabello en OnlyFans que a lo largo de toda su carrera como actriz.

Cave, de 39 años y conocida por interpretar a Lavender Brown en las películas de Harry Potter, comenzó a publicar este tipo de videos el año pasado. La decisión llegó después de enfrentar varios rechazos en la industria del entretenimiento y atravesar dificultades económicas.

OnlyFans es una plataforma por suscripción conocida principalmente por su contenido para adultos, aunque también cuenta con numerosos creadores que publican material no sexual. Desde el principio, Cave aclaró que su cuenta no tendría contenido “sexual” y que se centraría en videos “sensuales” de su cabello.

En una entrevista con The Times, Cave, quien tiene cuatro hijos con su prometido, el comediante Alfie Brown, contó que llegó a “un punto de completa desesperación” después de que la rechazaran en una audición.

“No podía ir a trabajar, por ejemplo, a un supermercado porque no puedo pagar el cuidado de los niños. Además, tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco”, dijo al periódico.

“Podría capacitarme para hacer otra cosa, pero no puedo pagar una carrera universitaria. Tuve una crisis y pensé: ‘Esto es todo para mí con la actuación, me rindo’. Pero tampoco tenemos dinero. Fue un momento de completa desesperación”, agregó.

open image in gallery Jessie Cave recurrió a OnlyFans ante las dificultades para conseguir nuevos papeles en la actuación ( Getty )

Al principio, Cave pensó que permanecería en OnlyFans “unos meses” para ganar unos 6.750 dólares y tener algo de “tiempo para decidir qué vamos a hacer”. Sin embargo, aseguró que los ingresos que obtuvo en la plataforma “de verdad nos salvaron la vida”.

Sus suscriptores pagan 6 dólares al mes para acceder a su contenido. Además, la actriz obtiene ingresos adicionales a través de “mensajes de pago”.

Cave contó a The Times que en apenas un día logró recuperar los cerca de 20.250 dólares que había gastado en alojamiento para el Festival Fringe de Edimburgo el año anterior. También afirmó que, en un año en OnlyFans, “gané fácilmente más que en toda mi carrera como actriz”.

La actriz reconoció que existe “un estigma” en torno a la plataforma debido a su asociación con el contenido para adultos. También admitió que, al principio, “no entendía bien el riesgo de que la gente pensara que estaba haciendo pornografía”.

open image in gallery Jessie Cave (segunda desde la derecha), junto a otros miembros del elenco de ‘Harry Potter’ ( PA )

El año pasado, Cave aseguró que quedó fuera de una convención de fans debido a su cuenta de OnlyFans.

“Hace poco me enteré de que no me contrataron para una convención de Harry Potter porque ahora tengo OnlyFans”, escribió en su Substack.

“Me explicaron que era porque se trata de ‘un evento familiar y OnlyFans está asociado con la pornografía’”, agregó. “Esto me desconcertó porque algunos actores que participan en convenciones —la mayoría, en realidad— han trabajado en series y películas en las que hicieron escenas de sexo y desnudos. ¡Yo solo juego con mi cabello!”.

OnlyFans también se convirtió en una fuente alternativa de ingresos para algunas celebridades. En 2024, la cantante Lily Allen usó la plataforma para compartir fotos de sus pies con suscriptores de pago. Por su parte, la cantante Kate Nash también utilizó su cuenta para recaudar fondos para su gira.

Traducción de Leticia Zampedri