Estrella de BTS dice que está recibiendo tratamiento por pérdida auditiva que empeoró durante servicio militar

Un miembro del grupo masculino coreano BTS ha revelado que sufre pérdida auditiva desde hace más de dos años.

V (30) dijo que había estado recibiendo tratamiento médico para su afección durante una transmisión en vivo el miércoles en la plataforma de fans Weverse.

El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, estaba acompañado por otro miembro de BTS, Jungkook, cuando reveló que su estado de salud había empeorado durante su servicio militar.

“Nunca le había contado esto al ARMY, pero creo que han pasado unos dos años y medio. Mi audición ha empeorado”, dijo V, refiriéndose al nombre oficial del fandom de la banda.

“Si con un oído oigo un 100 %, con el otro solo puedo oír alrededor de 30 %”, dijo el cantante.

El anuncio se produjo a mitad de la muy esperada gira mundial Arirang World Tour de la banda, que estará en marcha hasta marzo del próximo año.

“En el ejército la cosa empeoró un poco, y como estaba rodeado de gente que hacía mucho ejercicio, todos decían: ‘Es cuestión de fortaleza mental’. Así que me convencí de que era cuestión de fortaleza mental”, explicó.

“No deberías hacer eso”, respondió Jungkook, otro miembro de la banda de K-pop, a V.

El propio Jungkook, cuyo nombre real es Jeon Jeong Guk, reveló que estaba lidiando con una lesión en la espinilla que era similar a una “fractura por estrés”, con una inflamación significativa y sospecha de microdaños en el hueso.

A pesar de que el dolor afectaba su rendimiento, dijo que planeaba controlar la lesión con cuidado para poder completar la gira de forma segura y exitosa.

Por su parte, V afirmó que iba al hospital “con regularidad” para tratar su afección.

V se alistó en el ejército surcoreano en 2023 y completó su servicio en junio de 2025.

En Corea del Sur, todos los hombres aptos para el servicio militar, de entre 18 y 28 años, están obligados por ley a cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar obligatorio, en el marco de un sistema de reclutamiento diseñado para disuadir la agresión de la vecina Corea del Norte.

Los fans de la banda reaccionaron con preocupación ante la noticia. Uno de ellos escribió en un hilo de Reddit: “La pérdida de audición puede ser muy debilitante. Espero que después de la gira, V y el resto de los chicos puedan cuidarse y centrarse en su salud y bienestar”.

Otro escribió: “Eso es terrible. Sé que los cantantes ya son propensos a tener problemas de audición, como Phil Collins y Chris Martin que tienen tinnitus, pero tener eso y además pasar por un servicio militar obligatorio que incluye prácticas con armas y ruidos fuertes, debe ser horrible”.

En los próximos meses, BTS realizará su primera gira mundial en cuatro años por ciudades de todo el mundo, incluyendo Los Ángeles, Buenos Aires, Bangkok, Sídney y Hong Kong.

Traducción de Sara Pignatiello