“The Special One es algo muy especial”, dice José Mourinho al comienzo del nuevo documental de Netflix sobre su carrera, dividido en tres partes. Afirma que el sobrenombre que lo ha acompañado desde sus inicios en el Chelsea fue inventado por “unos tipos en Inglaterra”. Luego se revela que Mourinho hace esta afirmación frente a un enorme mural de sí mismo, en su propia casa.

Desde el principio de la docuserie Mourinho resulta obvio que el técnico portugués, un hombre que ha pasado los últimos 25 años magnetizado tanto por los trofeos como por los escándalos, es el candidato perfecto para un documental. Al igual que el elegante y hagiográfico documental de Netflix sobre David Beckham (Beckham de 2023), Mourinho tiene un protagonista con una trayectoria interesante y llena de controversia, repleta de altibajos y luchas contra el mundo; a diferencia de Beckham, tiene un protagonista con un agudo sentido del espectáculo conversacional. Mourinho, consciente de lo absurdo de su propio ego pero sin reparos en alimentarlo, se regodea en su reputación. “¿Qué siente al ganar?”, le preguntan en un momento dado. “Normalidad”, responde, y agrega: “Eso es lo que he hecho toda mi vida. No se hacen documentales sobre quienes no ganan nada”. Las rencillas permanecen sin resolver: no muestra remordimiento alguno por su disputa con el portero español Iker Casillas y los Galácticos “malcriados” del Real Madrid que heredó en 2010. Tampoco por su amarga guerra de palabras con el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, a quien acusa de ser “tan culpable como [él], si no más”, de lo que describe con nostalgia como “esa hermosa pelea”.

Y sin embargo, a pesar de toda la fanfarronería que exhibe, a pesar de la (en cierto modo, admirable) disposición de Mourinho a hacerse el villano, el documental no es lo que debería ser. Tres episodios, resulta, no son suficientes para cubrir toda su carrera en detalle. Su primera etapa en el Chelsea —esa etapa que cambió el paradigma y en la que ganó la Premier League y la Copa de la Liga inglesa entre 2004 y 2007— recibe amplia atención (ocupando la mayor parte del primer episodio), al igual que su histórica época en la que ganó el triplete en el Inter de Milán, su turbulenta etapa en el Real Madrid y su regreso a Stamford Bridge en 2013. Pero gran parte de lo que siguió, la década menos gloriosa que pasó deambulando por el Manchester United, el Tottenham, la Roma, el Fenerbahçe y el Benfica, se aborda de forma apresurada. Tras ver la serie, uno sale con una idea solo parcial de la verdadera trayectoria profesional de Mourinho, casi sin comprender las innovaciones tácticas que lo hicieron tan exitoso y, lo más frustrante de todo, sin entender realmente quién es, más allá de su llamativa fachada.

José Mourinho, tal y como aparece en la serie ‘Mourinho’ de Netflix ( Netflix )

Puede que documentales como este simplemente no estén preparados para el tipo de análisis exhaustivo que los haría realmente valiosos. Mourinho no es un artículo de alabanza en el sentido tradicional; se le presenta como un ególatra con (como dice alguien) una especie de “complejo de Dios”, un hombre que parece deleitarse irritando a la gente (“disfruto de la negatividad”, dice en un momento dado, refiriéndose al ambiente hostil de los grandes partidos fuera de casa, una confesión que en realidad se aplica a toda su vida). Pero su participación activa en la serie le permite marcar el rumbo de la conversación, y hay aspectos clave que parecen convenientemente omitidos.

Un contrapunto interesante podría ser algo como el documental de Asif Kapadia de 2019, Diego Maradona, que adoptó un enfoque similar, dinámico y accesible, pero se adentró con mayor avidez en la vida personal y el lado oscuro de su protagonista. Es curioso lo poco que se habla de la vida de Mourinho antes del Chelsea, y de cualquier aspecto de su vida que no esté relacionado con el fútbol. No habla de sus opiniones políticas —él nunca lo hace—, opiniones que, según el periódico británico The Times, hace décadas se consideraban de extrema derecha. Su origen, como hijo de una familia adinerada, también se pasa por alto; estos aspectos no forman parte del mito establecido de Mourinho, el del forastero hecho a sí mismo. Cuando luego hace declaraciones beligerantes como: “El fútbol pertenece a gente como yo; los demás son intrusos, no les compete”, se las ignora sin cuestionarlas.

Esta narrativa tiene una inconclusión inherente e inevitable: mientras que Beckham siguió a su protagonista desde su debut hasta su retiro, la historia de Mourinho aún continúa. El documental llega cuando el entrenador comienza su segunda etapa en el Real Madrid, el club de fútbol más grande del mundo; un nombramiento que sorprendió a muchos, un regreso a las grandes ligas después de años (con el debido respeto a Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica) jugando en equipos incapaces de competir al más alto nivel del fútbol europeo. Parecía, al menos hasta hace poco, que el mundo había superado las excentricidades de Mourinho y su estilo de fútbol: era un dinosaurio táctico con un meteorito acechando. Pero en Mourinho, esto queda como un epílogo. Si bien aún está por verse el resultado de su regreso, habría sido útil profundizar en su década de declive con el mismo entusiasmo superficial que Mourinho aplica a su época dorada. ¿Ha dejado el fútbol atrás a José Mourinho? No estoy seguro. Pero este documental ni siquiera considera esa posibilidad.

'Mourinho' está disponible para ver en ‘streaming’ en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello