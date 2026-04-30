Una estrella de ‘Selling Sunset’ regresa al reality de Netflix cuatro años después de su dramática salida

Christine Quinn regresará oficialmente para la esperada décima temporada de Selling Sunset, de Netflix, cuatro años después de su salida del programa.

Quinn, de 37 años, fue una de las figuras originales de la exitosa serie de telerrealidad, que sigue a los agentes inmobiliarios de la firma Oppenheim Group mientras venden algunas de las propiedades de lujo más exclusivas de Los Ángeles.

Durante su paso por la serie, que se estrenó en 2019, se consolidó como una de las favoritas del público y como la llamada “villana”, conocida por su carácter incisivo y sus constantes enfrentamientos. Dejó el programa en 2022, después de que su compañera Emma Hernan la acusó de intentar sobornar a un cliente con 5.000 dólares para que trabajara con ella, acusaciones que Quinn negó.

Aún no se anunció la fecha de estreno de la nueva temporada, que también incluirá el regreso de Heather Rae El Moussa, integrante del elenco original que se ausentó en 2023 por licencia de maternidad.

“Esto no es un retroceso, es una reintroducción”, dijo Quinn a Tudum, la plataforma de Netflix. “Regreso desde un lugar muy distinto, con más perspectiva, confianza y claridad”.

open image in gallery Christine Quinn dejó el reality en 2022, tras la quinta temporada ( Netflix )

En el momento de su salida, Quinn anunció que, tras dejar el Grupo Oppenheim, se centraría en su propio proyecto inmobiliario, la empresa de criptomonedas RealOpen.

“Rescindí mi contrato cuando se lanzó la agencia de corretaje”, declaró a la revista People en mayo de 2022. “Tuve que tomar una decisión empresarial que me beneficiaba, así que rescindí el contrato para poder trasladarme a mi propia agencia”.

Varias fuentes señalaron que la decisión fue mutua entre Quinn y el Grupo Oppenheim, dirigido por los hermanos Jason y Brett Oppenheim.

En una entrevista de 2022 con TMZ, Jason Oppenheim afirmó que le deseaba lo mejor tras su salida de la firma para dedicarse a otros proyectos.

“Siempre quiero que mis agentes hagan lo mejor para sí mismos. Sé que ella está emprendiendo su propio proyecto y la apoyé en eso. Nunca cuestionaría la decisión de ningún agente sobre su carrera profesional. Les doy consejos y apoyo, pero no me molesta que se vayan. Sinceramente, quiero lo mejor para Christine, y si ella cree que eso es lo mejor, la apoyo”, dijo.

open image in gallery Quinn describió su regreso como “una reintroducción” y no como un “retroceso” ( MITCHELL HAASETH/NETFLIX )

En ocasiones anteriores, Quinn habló con afecto sobre su paso por la serie y, en 2021, declaró a Daily Pop, de E!: “Al principio, la verdad es que me encantaba”.

Añadió que disfrutó asumir el rol de antagonista. “Me encanta actuar y construir un personaje. Me divierte muchísimo”, afirmó. Sin embargo, con el tiempo se cansó, ya que —según explicó— los editores comenzaron a mostrar favoritismo y limitaban su participación.

“Esperaba que se mostraran distintas facetas de mi personalidad —mi vulnerabilidad, entre otras—, pero con el paso de las temporadas la representación de mi personaje fue siempre la misma, y eso me resultó difícil”, dijo. “Sobre todo porque atravesaba un momento complicado”.

Durante su participación en la serie, Quinn vivió varios cambios personales, entre ellos su matrimonio con Christian Richard en diciembre de 2019 y el nacimiento de su hijo, Christian Georges, en mayo de 2021.

Traducción de Leticia Zampedri