¿Por qué Helena Bonham Carter dejó ‘The White Lotus’? El eterno drama detrás de cámaras

¿Cómo salió Helena Bonham Carter de la Riviera francesa? ¿En jet privado? ¿En un bote de emergencia? ¿Leyó los guiones de la nueva temporada de The White Lotus, ambientada en Cannes, y decidió lanzarse al océano sin pensarlo dos veces? La noticia de que la reconocida actriz británica abandonó la superproducción a pocos días del inicio del rodaje es demasiado llamativa como para pasarla por alto. Las historias de tensiones detrás de escena en la serie suelen emerger con el tiempo, durante su emisión, no antes. Ni siquiera hay una fecha confirmada para su regreso a la pantalla, lo que hace que la espera se sienta aún más larga.

El sábado, HBO confirmó que el papel de Bonham Carter está siendo “repensado, reescrito y reasignado”, y explicó que “el personaje que Mike White creó para ella dejó de encajar una vez iniciado el trabajo en el set”. La cadena también subrayó que no hubo conflicto y que tanto HBO como los productores y el propio White lamentaron la salida. Según indicaron, esperan volver a colaborar con la actriz en el futuro. Aun así, la situación dista de ser ideal.

Al igual que el teletrabajo o Paul Mescal, The White Lotus fue una de las pocas cosas positivas que dejó la pandemia. La serie surgió porque HBO necesitaba un drama que pudiera rodarse en una sola locación en medio del confinamiento. Mike White escribió la primera temporada en apenas tres semanas y planteó una comedia negra ágil, pero tensa, sobre los excesos de los ricos, con un misterio de fondo. La historia comienza con el hallazgo de un cadáver en un resort de lujo en Hawái y luego retrocede para presentar a los turistas —marcados por el narcisismo— que desatan el caos.

La crítica la celebró, acumuló premios Emmy y Globos de Oro y dio paso a una franquicia. La segunda temporada, ambientada en un resort en Sicilia, elevó la apuesta con una trama más afilada y provocadora, que culmina con disparos, tensiones familiares extremas y una violenta confrontación en un yate, con el personaje de Jennifer Coolidge en el centro del desenlace.

Por la propia premisa de The White Lotus, que reúne a su elenco durante meses en un destino exótico, siempre han circulado rumores de romances y tensiones fuera de cámara, en una dinámica que recuerda a unas vacaciones grupales que salen mal.

Leo Woodall y Meghann Fahy, protagonistas de la segunda temporada, se conocieron durante el rodaje y comenzaron una relación, pese a no compartir escenas en la serie. En paralelo, la prensa sensacionalista sugirió que los conflictos en pantalla entre Murray Bartlett y Jake Lacy, en la primera temporada, se extendían a la vida real, algo que ambos desmintieron.

open image in gallery ‘The White Lotus’ temporada 4 ya inició rodaje, pero sin Helena Bonham Carter ( HBO/Getty Images )

Sin embargo, fue con la tercera temporada de The White Lotus, el año pasado, cuando los rumores parecieron convertirse en una realidad más evidente, con una producción ambientada en Tailandia marcada por conflictos tanto dentro como fuera del set. Gran parte de esto salió a la luz gracias al actor Jason Isaacs, quien durante 2025 parecía incapaz de enfrentarse a la grabadora de un periodista sin deslizar alguna declaración dramática pero ambigua, para luego reprochar a quienes intentaban interpretarla. (Leído entre líneas, su gira de prensa del año pasado resultó, como mínimo, exasperante).

“Era como un campamento de teatro, pero también una especie de prisión al aire libre”, declaró Isaacs a The Guardian poco antes del estreno de la temporada. “Había tensiones y dificultades… alianzas que se formaban y se rompían, romances que surgían y terminaban, amistades que nacían y luego se deshacían”.

En una entrevista con Vulture poco después, reiteró la misma idea: “En la serie dicen: ‘Lo que pasa en Tailandia se queda en Tailandia’, pero también existe un White Lotus fuera de la pantalla, con menos muertes pero igual de dramático”, insinuó, aunque evitó dar más detalles. “Me hice muy cercano a algunas personas y me distancié de otras, pero todos compartimos esa experiencia y se requiere cierto nivel de discreción”.

open image in gallery Walton Goggins y Aimee Lou Wood en la tercera temporada de ‘The White Lotus’ ( HBO )

Durante las primeras entrevistas con el elenco, varios dejaron entrever que algo caótico había ocurrido, como si el intenso calor tailandés hubiera afectado al grupo. Aimee Lou Wood, una de las revelaciones de la tercera temporada de The White Lotus, contó a Time que la línea entre ficción y realidad comenzó a desdibujarse. “Hubo ocasiones en las que salíamos a cenar y la gente repetía palabra por palabra sus diálogos de la serie”, explicó.

Meses después, retomó la anécdota en una entrevista con The Guardian: “No sé si lo describiría como divertido… Fue como un experimento social… algo que no voy a olvidar. Todos los involucrados son increíbles, pero las circunstancias fueron bastante extremas”.

Mientras tanto, circularon versiones de que Jason Isaacs tuvo roces con su pareja en pantalla, Parker Posey. El propio actor alimentó las especulaciones al declarar a Vulture que “realmente no la miraba, ni le hablaba ni la escuchaba porque estaba muy metido en mi propio mundo”, una frase que no ayudó a disipar las dudas.

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales interpretaron que algo similar ocurría entre Aimee Lou Wood y su pareja en la ficción, Walton Goggins, después de que dejaran de seguirse. La lectura cobró fuerza porque Goggins había pasado meses elogiando a su compañera en entrevistas, hasta que ese tono desapareció de forma repentina. Ninguno de los dos abordó el tema en público, lo que mantuvo vivas las especulaciones.

En una entrevista tensa con The Times, Goggins evitó referirse a Wood en varias ocasiones, hasta que dos publicistas intervinieron para dar por terminada la conversación.

Luego, ambos concedieron una entrevista conjunta a Variety en la que, sin entrar en detalles, dejaron entrever que habían limado asperezas. “No hay ninguna disputa”, dijo Walton Goggins. “Adoro a esta mujer, la quiero muchísimo y es muy importante para mí”. También explicó que dejó de seguir a Aimee Lou Wood en redes sociales por la necesidad de tomar distancia tras el rodaje.

Es posible que estos rumores hayan acaparado tanta atención porque la tercera temporada de The White Lotus no terminó de convencer. Varias tramas se sintieron estiradas o inconclusas y el final resultó a la vez excesivo y difícil de sostener. La muerte de los personajes de Wood y Goggins, junto con el intento del personaje de Jason Isaacs de envenenar a su familia, reforzó esa percepción. En conjunto, dio la impresión de que Mike White, tras dos temporadas muy celebradas, podría estar enfrentando un desgaste creativo.

open image in gallery Jason Isaacs y Parker Posey en ‘The White Lotus’ ( HBO )

La salida de Helena Bonham Carter, entonces, pudo haber sido una medida preventiva. Mike White suele escribir sobre la marcha o ajustar las tramas durante el rodaje, algo que contribuye al carácter imprevisible de The White Lotus. Jason Isaacs lo describió así: “Nunca dejaba de perfeccionar la escena que venía o la que acababa de rodar. Muchas veces gritaba sugerencias desde detrás de la cámara y uno pensaba: ‘¿En serio?’”.

Acostumbrada a trabajar con guiones cerrados, Bonham Carter pudo no haberse adaptado a ese método más flexible. También circularon versiones, como la de una supuesta disputa con Sandra Bernhard, aunque su entorno lo negó y aseguró que ni siquiera coincidieron.

Otra posibilidad es más simple, como sostiene HBO: que no encajara en el papel. Algo parecido ocurrió en la tercera temporada, cuando la actriz británica Francesca Corney fue reemplazada semanas después de iniciado el rodaje por Charlotte Le Bon, tras un cambio en la edad del personaje. Su salida pasó casi desapercibida; la de Bonham Carter, en cambio, no.

open image in gallery El creador de la serie, Mike White ( Getty Images )

Aun así, resulta difícil interpretar esto como una buena señal para la cuarta temporada. Se sabe que The White Lotus se ambientará en un hotel que recibe a invitados del Festival de Cine de Cannes y que contará con un elenco diverso, con nombres como Steve Coogan, Vincent Cassel, Rosie Perez y Heather Graham. Sin embargo, perder a una actriz como Helena Bonham Carter, tan afinada con el tono mordaz y excéntrico que define a la serie, representa un golpe importante.

A esto se suma la salida del compositor Cristóbal Tapia de Veer, responsable del sonido distintivo de la producción, tras una disputa con Mike White. “Creo que ya tuvimos nuestra última pelea”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Simplemente decía que no a todo”.

White respondió poco después en el programa de Howard Stern: “Fue una jugada sucia. Dice que nos peleamos, pero no lo veo así. Yo le daba indicaciones. Creo que no le gustaba ese proceso ni que le pidiera revisiones. Sentía que no me respetaba”.

En ese contexto, no resulta difícil imaginar a Bonham Carter lejos del ruido, disfrutando de la tranquilidad y, quizá, aliviada por haber quedado al margen.

Traducción de Leticia Zampedri