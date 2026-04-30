‘La maldición de Widow’s Bay’: la nueva comedia de terror de Apple TV es la próxima serie imperdible

Apple TV acaba de agregar a su catálogo otra serie imperdible. Se trata de La maldición de Widow’s Bay, una mezcla de horror y comedia que los críticos han calificado de “singular” e “innovadora”.

La miniserie de 10 episodios está protagonizada por Matthew Rhys en el papel de un alcalde de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra desesperado por impulsar el turismo en su isla en apuros, pero los lugareños están convencidos de que está maldita. También participan Dale Dickey, Kevin Carroll, Stephen Root, Kate O’Flynn y Kingston Rumi Southwick.

Tras estrenar sus dos primeros episodios el miércoles, la serie ya logró una codiciada puntuación del 100 % en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

Los críticos han destacado la ”comedia física de primer nivel” de Rhys como uno de los mayores puntos fuertes de la serie, pero no han logrado decidir en qué género específico clasificarla y más bien la han etiquetado de “singular”.

Lucy Mangan, de The Guardian, consideró que “el terror puede ser su elemento más obvio, pero es mucho más que eso”. Además de elogiarla como ”embriagadora” en una reseña de cinco estrellas, Mangan la comparó con una mezcla de Mare of Easttown y Schitt’s Creek, ”pero con algo más que la hace singular”.

open image in gallery Matthew Rhys protagoniza la nueva miniseria de comedia y terror de Apple TV ‘La maldición de Widow’s Bay’ ( Apple TV )

James Jackson, del London Times, coincidió en que “es más espeluznante que cómica”, y añadió: “No creo que ‘comedia’ sea un término adecuado para plantar las expectativas”.

”Esos cambios de tono hacen que la serie de Katie Dippold sea un caso peculiar, de la misma manera que Atlanta o Barry eran imposibles de clasificar”, señaló Jackson en una reseña en la que le otorgó cuatro estrellas.

Al reconocer que “la comedia de terror puede ser un género difícil de acertar”, Louise Griffin, de RadioTimes, elogió Widow’s Bay como una “propuesta ingeniosa y poco convencional” que “logra el equilibrio perfecto”.

En su reseña de cuatro estrellas, Griffin elogió los “giros, revelaciones y momentos francamente surrealistas” de la serie. “En un mar de series de televisión que compiten por ser la producción más cinematográfica de la pantalla chica, es innovador ver que Apple TV invierte en una comedia de pueblo pequeño que reduce las ambiciones a lo esencial”, continuó.

open image in gallery ‘La maldición de Widow’s Bay’ ha sido elogiada por la crítica como “gloriosamente extraña” y “singular” ( Apple TV )

Del mismo modo, Angie Han, de The Hollywood Reporter, elogió a Rhys por “sustentar” esta “comedia de terror intrigante y espeluznante, con un tono acogedor y una eficacia disparatada”.

“En sus mejores momentos, La maldición de Widow’s Bay pone de relieve la difusa línea que separa la comedia del terror”, añadió Han. “Si bien Widow’s Bay se destaca por crear un ambiente de extrañeza generalizada... no es tan eficaz a la hora de convertir esa tensión en catarsis”.

En un artículo para Rolling Stone, David Fear argumentó: “La serie satisface esa necesidad que ni Castle Rock ni Welcome to Derry parecían poder alcanzar, pero La maldición de Widow’s Bay no está interesada en la fantasía de los fans de la propiedad intelectual.

Y agregó: “Hay una gloriosa excentricidad que envuelve su mezcla de comedia de tono seco y terror de cuento inquietante, junto con una clara disposición a jugar con la mente del espectador que remite a otra época de la televisión, menos segura”.

Los dos primeros episodios de La maldición de Widow’s Bay ya están disponibles en Apple TV+. Los nuevos episodios se estrenarán todos los miércoles hasta el 17 de junio, e incluirá un lanzamiento especial de dos episodios el 27 de mayo.