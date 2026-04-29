**Advertencia: este texto contiene spoilers del tercer episodio de la tercera temporada de Euphoria.

HBO retomó su tradición de bodas marcadas por la violencia en el episodio más reciente de la serie. Tras el adelanto del capítulo emitido el domingo, en el que Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney) aparecían ensangrentados, llorando y gritando con sus trajes de boda, el episodio sorprendió con un desenlace inquietante.

Después de la recepción, los recién casados regresan a su casa, donde encuentran a cobradores de deudas de Nate esperándolos. Los hombres derriban a Cassie y golpean brutalmente a Nate antes de cortarle el dedo meñique del pie, mientras ella observa entre lágrimas.

La escena generó comparaciones inmediatas con la icónica Boda Roja de Game of Thrones, que en su tercera temporada mostró una masacre durante un banquete nupcial y dejó a varios personajes principales traicionados y asesinados.

“No veía una boda tan desastrosa desde la Boda Roja”, escribió un espectador en X. Otro comentó: “Pensé que la Boda Roja era el colmo del caos… hasta que Nate y Cassie dijeron: ‘Sujétame el champán tóxico’”.

open image in gallery El tercer episodio de la temporada 3 de ‘Euphoria’ desató comparaciones con la “Boda Roja” de ‘Game of Thrones’ por su crudo final ( HBO Max )

“Creo que Nate y Cassie tuvieron la boda más deprimente desde la Boda Roja”, comentó un usuario. Otro escribió: “La boda de Cassie y Nate fue fácilmente la segunda más caótica en la historia de la televisión, solo superada por la Boda Roja de Game of Thrones”.

A medida que crecían las comparaciones con ese episodio, otros fans señalaron que esperaban algo más cercano a las bodas de Succession. En esa serie, una terminó en un homicidio vehicular y otra sorprendió al público tras una campaña promocional engañosa, con la muerte decisiva de Logan Roy durante la boda de su hijo.

“Tenía la esperanza de que este episodio tuviera el mismo impacto que la boda de Connor en la última temporada de Succession, pero olvidé que esto es Euphoria”, escribió un usuario en X. Otro agregó: “Si Sam Levinson pensó que podía hacer un episodio de boda al estilo Succession o Game of Thrones, no voy a parar de reír”.

open image in gallery Cassie, personaje de Sydney Sweeney, llora con su vestido de novia mientras Nate, interpretado por Jacob Elordi, es golpeado por cobradores en su noche de bodas ( HBO Max )

Antes de que el episodio, acompañado por música de Hans Zimmer, se descontrolara, la boda de Cassie y Nate funcionó como lo más cercano a una reunión de exalumnos que ha mostrado Euphoria en esta temporada. En ese contexto, los personajes de Zendaya (Rue) y Hunter Schafer (Jules) se reencontraron con Alexa Demie (Maddy) en un evento extravagante, con arreglos florales valorados en 50.000 dólares y una escultura de hielo de los novios que se derretía rápidamente.

El episodio también incluyó la participación del fallecido Eric Dane en su papel de Cal Jacobs, padre de Nate. El actor rodó sus escenas después de recibir un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y falleció a los 53 años en febrero, antes del estreno de la tercera temporada.

Los nuevos episodios de la tercera temporada de Euphoria se emiten los domingos a las 09:00 p. m. (ET) por HBO y a través de la plataforma HBO Max.

Traducción de Leticia Zampedri