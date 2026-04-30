Charlize Theron ha hablado abiertamente sobre los peligros de realizar sus escenas de riesgo sin arnés para su nueva película de acción, Ápex .

La actriz (49) habló sobre su próximo thriller de Netflix, en el que comparte cartel con Taron Egerton, durante la conferencia Netflix Upfront 2025 el miércoles. En la presentación, detalló algunos de los riesgos que había asumido al rodar las intensas escenas de acción de su personaje para la película.

“Nuestro equipo realizó una película realmente impresionante, y yo misma hice algunas acrobacias y escenas de acción, a veces sin arnés”, declaró, según informó Entertainment Weekly. Añadió: “No se lo digan a Netflix”.

Theron bromeó diciendo lo agradecida que estaba de haber superado algunas de las peligrosas acrobacias que realizó hace tan solo unos días.

“Es un verdadero milagro que esté aquí hoy. El rodaje de Ápex terminó hace apenas una semana, así que acabo de bajar de la montaña”, dijo sobre su película, ambientada en Australia. Continuó: “Todavía tengo algo de tierra australiana debajo de esta bonita manicura, y mi linda bota esconde un dedo del pie fracturado; podría seguir, pero no lo haré”.

Aun así, afirmó que, a pesar de la suciedad y las lesiones, disfrutó haciendo la película.

Charlize Theron afirma que tuvo una experiencia “increíble” al realizar las escenas de acción en su nueva película ( Getty Images for Netflix )

“Puedo decir con toda sinceridad que rodar Ápex fue una de las experiencias más increíbles de mi vida”, dijo.

“Volviendo al tema de mi casi muerte, estoy muy orgullosa de compartir un poco de esta película monumental en la que tuve la oportunidad de trabajar. Y debo mencionar lo afortunada que fui de trabajar junto al talentoso Taron Egerton”, , agregó Theron sobre Ápex.

Según Netflix, Ápex narra la historia de una mujer afligida, interpretada por Theron, que busca consuelo en la naturaleza, solo para verse atrapada en un mortal juego del gato y el ratón con un asesino en serie. La película se filmó en Nueva Gales del Sur, Australia, hogar de las Montañas Azules. Sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

Theron es conocida por realizar sus propias escenas de riesgo en sus películas, incluyendo Mad Max: Furia en el camino, Atómica y las dos películas de La vieja guardia en Netflix. De hecho, Theron también comentó el miércoles que le había sorprendido que las escenas de riesgo que realizó para Ápex superaran en intensidad a las que hizo para La vieja guardia 2, que estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 2 de julio.

En 2017, el coordinador de escenas de riesgo Sam Hargrave detalló todo el entrenamiento en artes marciales que Theron había realizado antes de filmar Atómica.

“Todo el equipo de especialistas quedó gratamente sorprendido por su capacidad física”, declaró a la revista People en aquel momento, y agregó: “Era extremadamente resistente; ella misma se hacía cargo del 95 % de sus peleas”.

Hargrave comentó que, debido a la gran habilidad de Theron para las escenas de acción, el director David Leitch cambió sus planes de rodaje, ya que inicialmente esperaba que ella diera uno o dos puñetazos antes de que se cortara la escena.

“Pero demostró que podía hacer 10, 15, 20 o 30 movimientos seguidos sin necesidad de cortar ni reiniciar. Pensamos: ‘¡Guau, esto es especial! ¡Es único! Tenemos que aprovecharlo’”, relató.

Traducción de Sara Pignatiello