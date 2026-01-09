La aclamada serie Black Mirror regresará con una octava temporada en Netflix, según confirmó su creador, Charlie Brooker.

En declaraciones al sitio oficial de la plataforma, Tudum, Brooker reveló que la nueva entrega de la popular serie de ciencia ficción ya recibió luz verde.

Además, adelantó que esta temporada será “más Black Mirror que nunca” y que llegará “justo a tiempo para que la realidad la alcance”.

Ganadora de un premio BAFTA, Black Mirror se ha destacado por explorar los aspectos más inquietantes de la tecnología y su impacto en la sociedad contemporánea, a través de relatos distópicos que combinan crítica social y reflexión futurista.

Brooker también aseguró: “Tiene futuro, así que puedo confirmar que Black Mirror volverá, justo a tiempo para que la realidad la alcance. Eso es emocionante”.

Y añadió: “Esa parte de mi cerebro ya se activó y está funcionando a toda velocidad”.

Charlie Brooker, creador de ‘Black Mirror’ ( The Independent )

Aunque Charlie Brooker no reveló detalles concretos sobre los próximos episodios, sí ofreció una mirada al proceso creativo detrás de Black Mirror, comparándolo con la producción de un álbum musical compuesto por distintos estilos.

“Los primeros episodios eran como sencillos punk”, explicó. “Después empezamos a hacer baladas ocasionales, como San Junipero, o incluso algo parecido a un número de baile”.

Brooker continuó la analogía señalando que crear la serie es como “armar un álbum con un sencillo punk, una canción disco, algo de rock de estadio, una balada acústica emotiva, y así sucesivamente”.

Además, añadió: “Es un experimento mental útil al momento de abordar una nueva historia”.

Explicó que suele plantearse preguntas como: “¿Qué no hemos hecho todavía y qué tono estoy buscando? ¿En qué parte del álbum encaja esta pista y hacia qué dirección musical vamos?”.

La serie recibió en diciembre sus primeras nominaciones a los Golden Globe Awards, de cara a la ceremonia prevista para el 11 de enero.

Al respecto, Brooker expresó su satisfacción y calificó las postulaciones como “una grata sorpresa y un honor”.

Black Mirror se emitió por primera vez en Channel 4 en 2011 y dio el salto a Netflix en 2015, donde consolidó su éxito global.

Traducción de Leticia Zampedri