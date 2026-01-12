La temporada final de ‘Stranger Things’ se escribió bajo “circunstancias difíciles”, revela detrás de cámaras

Los hermanos Duffer arrojaron luz sobre el caótico y estresante proceso de perfeccionamiento del esperado final de su querida serie de Netflix, Stranger Things.

Un nuevo documental de Martina Radwan para Netflix, Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5, ya a la venta, muestra imágenes entre bastidores del reparto, el equipo de filmación y los cocreadores Matt y Ross Duffer en sus últimas semanas de trabajo en la conclusión culminante de la serie, sin un guion terminado.

“La producción y Netflix nos machacaban constantemente con el octavo episodio”, dice Matt en el documental. “Fueron las circunstancias de escritura más difíciles en las que nos encontramos, no solo porque existía la presión de que teníamos que asegurarnos de que el guion sea bueno, sino porque nunca había habido tanto ruido al mismo tiempo”.

En un clip, se ve a Matt hablando con el equipo en el set, asegurándoles que, a pesar de no tener todavía un guion físico escrito, el final está “todo planeado”.

“Tengo que escribirlo, y andamos escasos de tiempo”, admitió.

Tras casi 10 años y cinco temporadas, Stranger Things llegó a su fin en Nochevieja. El final de más de dos horas, titulado The Rightside Up, reveló el destino del villano Vecna (Jamie Campbell Bower) y de los héroes que acabaron con él.

Más tarde, el documental lleva a los espectadores al punto medio de la producción, el día 117, justo cuando se preparan para empezar a rodar el episodio final.

“Estamos rodando el episodio 8, que aún no está completamente escrito (¡alerta de espóiler!). Así que ni siquiera sabemos del todo lo que está pasando”, dijo a la cámara la ayudante de producción Montana Maniscalco.

“Nunca leí el 8 entero, y acabamos de rodarlo”, admitió Matt sobre el episodio final. “Nunca había hecho algo así. Es tan extraño pasar al ocho... No me gusta. No me gusta”.

Al compartir un vistazo a la lectura final del guion, el actor Finn Wolfhard dijo a la cámara: “Pasamos un año en vilo”. Fue una tortura”.

En el documental, los hermanos Duffer revelaron que acababan de finalizar el guion el miércoles anterior a la lectura de la mesa final celebrada el domingo 8 de septiembre de 2024.

“Fue el tiempo más largo que pasamos con los guionistas en un solo episodio”, dijo Matt.

Stranger Things, que sigue a un grupo de amigos en edad escolar en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, mientras investigan una serie de eventos sobrenaturales, se estrenó en 2016. Su cuarta temporada se convirtió en la más popular y ostentó brevemente el récord como la serie en inglés más vista de Netflix, hasta que fue superada por Wednesday.

Pronto volvió a la cima después de que el Volumen Uno de su quinta y última temporada acumuló la asombrosa cifra de 59,6 millones de vistas en su primera semana y superó oficialmente a la primera temporada de Wednesday, que acumuló unas 56 millones de vistas en sus primeros cuatro días de 2022.

“El número de fans que ya vieron el Volumen 1 es asombroso: la respuesta fue mayor de lo que jamás hubiéramos soñado”, afirman los hermanos Ross y Matt en un comunicado.

“La serie cumple ahora una década, y ver que la comunidad de seguidores no solo perdura, sino que sigue creciendo, fue increíblemente gratificante para nosotros, los actores y los miles de artistas que ayudaron a dar vida a esta historia. No tenemos palabras para agradecérselo a todos”.

El documental Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5 ya está disponible en Netflix.

