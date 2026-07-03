El príncipe William le cuenta a Travis Kelce cuál fue el mayor “choque cultural” para los hinchas británicos en EE. UU.

El príncipe William compartió sus opiniones sobre todo lo relacionado con el fútbol durante una aparición sorpresa en el podcast New Heights el viernes, que se emitió apenas unas horas antes de que uno de sus presentadores, Travis Kelce, se casara con Taylor Swift en la ciudad de Nueva York.

La estrella de los Kansas City Chiefs, Travis, es copresentador del pódcast junto a su hermano, Jason Kelce, un jugador retirado de la NFL, quien presentó a William a sus oyentes como un “príncipe de un metro noventa de altura procedente de Londres, Inglaterra”.

Jason procedió a enumerar los numerosos títulos de William. “Así es, presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, patrón virreinal de la Unión Galesa de Rugby, duque de Cambridge, duque de Cornualles, señor de las Islas, príncipe y gran mayordomo de Escocia, conde de Chester y príncipe de Gales… demos la bienvenida a Su Alteza Real, el príncipe William”.

Travis continuó preguntándole al príncipe cuál creía que sería el “mayor choque cultural” para los aficionados ingleses que viajaran a Estados Unidos para ver la Copa Mundial de la FIFA, que este año es organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

—¿Será por la cerveza light? —bromeó Travis.

open image in gallery El príncipe William apareció en el programa ‘New Heights’ en un episodio que se estrenó el día de la boda de Travis Kelce con Taylor Swift ( Wondery )

“Sí, la cerveza sin duda va a tener un sabor diferente”, coincidió William, y añadió: “No encontraste a nadie que te iguale hasta que no hayas visto a muchos bebedores de cerveza del Reino Unido”.

Continuó: “Creo que la magnitud de sus estadios, creo que su tamaño, va a suponer un auténtico choque cultural para muchos aficionados. Conocemos muy bien nuestro fútbol, así que ver estadios más grandes y con un ambiente increíble que también podemos emular aquí es algo muy importante”.

El futuro rey bromeó sobre la posibilidad de recibir una invitación a la boda de Swift y Kelce durante su aparición en el programa matutino de Heart Radio en mayo. Cuando le preguntaron al respecto, inicialmente respondió “sin comentarios” y se rió. William añadió: “Parece una excusa del mundo del espectáculo, pero no lo es. Espero, y estoy seguro, que haya alguna invitación, pero ya veremos”.

open image in gallery El príncipe William (a la derecha) canta con Taylor Swift (a la izquierda) y Jon Bon Jovi en la cena de gala de Centrepoint celebrada en el Palacio de Kensington, en Londres, en 2013 ( PA Archive )

El príncipe tiene una conexión personal con Swift, ya que el año pasado llevó a sus dos hijos mayores, George y Charlotte, a su concierto de la gira Eras en Londres, donde les presentó a la cantante entre bastidores.

También es famoso por haber subido al escenario con Swift y la estrella del rock Jon Bon Jovi para una interpretación improvisada de Livin' On A Prayer de Bon Jovi en 2013, en un evento benéfico celebrado en el Palacio de Kensington en apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar Centrepoint.

Traducción de Olivia Gorsin