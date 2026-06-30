Jeremy Clarkson comparte los cambios en su estilo de vida tras haber “escapado de la muerte” dos veces

Jeremy Clarkson cambió algunos aspectos de su vida desde que “escapó de la muerte” dos veces en los últimos dos años.

La semana pasada, el último episodio de la quinta temporada de La granja de Clarkson incluyó escenas en las que la personalidad televisiva, de 66 años, reveló su diagnóstico de cáncer, que había mantenido en secreto desde 2025.

Clarkson dijo que se sometió a una biopsia después de un chequeo médico y le dijeron que el cáncer era agresivo, pero que se había detectado en una etapa “muy temprana”.

open image in gallery Jeremy Clarkson revela que tiene cáncer en ‘La granja de Clarkson’ ( Prime Video )

Se sometió a un procedimiento para extirpar el cáncer, pero dijo que el tratamiento había “salido mal” y les dijo a los espectadores: “Voy a estar aquí un tiempo. No sé qué va a pasar. Lo que quería decir es que si todo esto tiene éxito, nos vemos en la sexta temporada, y si no, no”.

Sin embargo, Clarkson reveló el domingo (21 de junio) que una prueba de PSA realizada hace dos meses no mostró indicios de cáncer y que ahora se encuentra oficialmente en remisión.

En un artículo del Sunday Times titulado: “Le hice burla a la muerte dos veces. Soy el hombre más afortunado del mundo”, dijo que, como resultado de sus problemas de salud, incluida una enfermedad coronaria grave en octubre de 2024, se dio cuenta, más que nunca, de cuánto desea ver crecer a sus nietos.

También compartió algunos cambios en su rutina diaria y reveló que sus días en Top Gear y Grand Tour quedaron definitivamente atrás: “Conduzco mucho más despacio. Me lo tomo con calma. Salgo a caminar mucho. Como comida vegetariana”.

El diagnóstico de cáncer llegó casi dos años después de que Clarkson se sometiera a una intervención cardíaca en la que le colocaron dos stents para mejorar el flujo sanguíneo. Durante un breve periodo, sustituyó el trabajo por el golf —siguiendo las indicaciones de su médico— y también dejó de fumar tras contraer neumonía durante unas vacaciones en España.

Clarkson había dicho anteriormente en un video que la noticia de su diagnóstico de cáncer “me afectó más de lo que pensaba” e instó al público a “por favor, por favor, por favor, háganse un chequeo”.

“No es incómodo, no es indigno y es obvio. Yo lo hice, y por eso estoy aquí sentado hablando con ustedes 11 meses después”, continuó.

open image in gallery Jeremy Clarkson cambió sus hábitos de vida desde que pasó por un susto relacionado con el cáncer ( Prime Video )

Clarkson también reveló que su tratamiento contra el cáncer “salió mal” como resultado de volver a tomar pastillas anticoagulantes que había estado tomando sin consejo médico.

“Fue horrible y todo fue culpa mía”, dijo.

“Estaba tomando medicamentos para problemas cardíacos y tuve que dejarlos durante el tratamiento contra el cáncer. Dos o tres semanas después de la operación, pensé que sería mejor volver a tomar los anticoagulantes. Gran error, enorme. Esto provocó una emergencia muy grave en plena noche”.

Continuó: “Ni siquiera voy a entrar en detalles sobre el tratamiento que necesité como consecuencia de eso, porque fue horrible. No consulté con un médico, simplemente pensé: ‘Seguro que no habrá problema en volver a tomar anticoagulantes’”.

Recientemente se vio al presentador de televisión filmando en Diddly Squat, y muchos sospechan que el rodaje de la sexta temporada de La granja de Clarkson ya estaba en marcha.

Traducción de Olivia Gorsin