Erin Moriarty comparte cómo la enfermedad de Graves afectó su actuación en ‘The Boys’

La actriz Erin Moriarty, protagonista de The Boys, habló abiertamente sobre cómo su experiencia con la enfermedad de Graves afectó su actuación durante la última temporada de la exitosa serie de superhéroes.

La actriz de 32 años, que interpretó a Annie January y a su alter ego Starlight en la serie de Prime Video, fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune en junio de 2025.

Durante una reciente aparición en el podcast MeSsy de Christina Applegate y Jamie-Lynn Sigler, Moriarty reveló que había “ciertos aspectos de mi personaje que habrían sido más pronunciados a lo largo de la temporada si hubiera podido estar presente para ella”, dijo.

“Y es curioso, porque el único episodio en el que empecé el tratamiento y estuve totalmente presente es precisamente el episodio en el que más aparezco, el final. Y gracias a Dios pude estar presente en esta última temporada. Y gracias a Dios que el tratamiento me funcionó… No funciona para todo el mundo”.

Confirmó que lidiar con la enfermedad sí influyó en el papel que pudo desempeñar en el final de la serie.

La actriz de Nueva York contó que se hizo análisis de sangre por primera vez después de darse cuenta de que se había quedado dormida y notó entumecimiento en las manos y los pies.

Erin Moriarty interpreta a Starlight en ‘The Boys’. Recientemente explicó cómo la enfermedad de Graves afectó su actuación ( Prime Video )

Moriarty añadió que tardó “muchísimo tiempo” en obtener un diagnóstico, tiempo durante el cual “la producción empezó a generar ciertas sospechas”.

Como resultado, dijo que “le dio a la producción una licencia médica completa para estar en contacto directo con mis médicos, porque llegó un punto en que estaba muy enferma. Me costaba hacer llamadas telefónicas, expresarme con claridad. Todo sonaba incoherente. No estaba en mis cabales”.

Al final, la producción del programa tuvo que adaptarse a las capacidades de Moriarty.

A principios de este año, Moriarty escribió en Instagram que su estado era tan grave que había empezado a perder “la capacidad de caminar”.

“El entumecimiento en mis pies me provocó muchas caídas”, continuó. “La noche anterior a la grabación de mi segmento de este episodio, me caí y me lastimé la rodilla”.

La enfermedad de Graves es una forma de hipertiroidismo. Se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos que alteran la glándula tiroides, lo que provoca que esta produzca un exceso de hormonas tiroideas.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los síntomas pueden incluir taquicardia o palpitaciones, temblores, diarrea, dificultad para dormir, pérdida de peso, menstruaciones irregulares y sensación de calor, hambre o ansiedad.

“Esto no es una publicación para dar lástima”, añadió Moriarty en su publicación en redes sociales. “Es principalmente para decir: ¡A la m***** las enfermedades autoinmunes! ¡A la m****! ¡A la m***** también a la ignorancia que las rodea! No puedo remediar esa ignorancia, pero a veces me siento mal por no hablar abiertamente sobre ello”.

Traducción de Olivia Gorsin