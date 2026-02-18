¿Qué está pasando entre Stephen Colbert y su disputa pública con CBS?

Stephen Colbert mantiene su postura en la extraordinaria disputa pública que lo enfrenta a la gerencia de CBS, su propia cadena, por el contenido que puede emitir en su popular programa nocturno.

Durante la emisión de The Late Show el martes, Colbert expresó su asombro ante un comunicado de CBS que negaba que sus abogados le hubieran prohibido mostrar una entrevista con James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas. El presentador afirmó que dicha prohibición sí había ocurrido la noche anterior.

En un gesto de desafío, Colbert tomó una copia del comunicado de la cadena, la introdujo en una bolsa para excrementos de perro y la desechó. La entrevista en cuestión, aunque disponible en YouTube, no pudo ser transmitida por CBS debido a la preocupación de la cadena de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, intentara aplicar la norma que exige "igual tiempo" a candidatos rivales si se difunde una entrevista con uno de ellos.

open image in gallery Stephen Colbert sostiene una copia impresa de la declaración de CBS sobre la edición del martes de The Late Show. ( The Late Show/YouTube )

“Buscamos y no pudimos encontrar ni un solo ejemplo de que esta norma se haya aplicado a una entrevista en un programa de entrevistas, no solo en toda mi carrera como presentador de programas sino en cualquier carrera de presentador de programas desde la década de 1960”, manifestó Colbert.

Aunque Carr anunció en enero que estaba pensando en eliminar la exención para los programas nocturnos de entrevistas, todavía no lo ha hecho. “Pero CBS generosamente le hizo el trabajo por él”, comentó Colbert.

Colbert señaló que CBS no solo sabía la noche del lunes que él iba a hablar públicamente de este asunto, sino que sus abogados incluso lo habían aprobado en su guion. Por eso le sorprendió el comunicado, según el cual Colbert recibió "asesoramiento legal" de que emitir la entrevista podría activar la norma de igual tiempo.

“No sé de qué se trata esto”, declaró Colbert. “Para que conste, ni siquiera estoy enojado. De verdad no quiero una relación adversarial con la cadena. Nunca la he tenido”.

Afirmó que estaba “simplemente sorprendido de que esta gigantesca corporación global no se plantara ante estos abusadores”. CBS es propiedad de Paramount Global.

A Colbert le queda poco tiempo en CBS. La cadena anunció el verano pasado que el programa de Colbert, en el que el presidente Donald Trump es un blanco frecuente de bromas mordaces, terminaría en mayo. La cadena dijo que era por razones económicas, pero otros —incluido Colbert— han expresado escepticismo de que las críticas repetidas de Trump no tuvieran nada que ver con ello.

La disputa también recuerda lo ocurrido el otoño pasado, cuando ABC sacó del aire al presentador nocturno Jimmy Kimmel por un comentario sobre la muerte del activista derechista Charlie Kirk, para luego reincorporarlo tras una reacción adversa de los espectadores.

La entrevista de Colbert con Talarico en YouTube había sido vista más de cinco millones de veces hasta la mañana del miércoles, aproximadamente el doble de lo que el programa de CBS del comediante atrae cada noche. El demócrata texano también informó que había recaudado 2,5 millones de dólares en donaciones de campaña en las 24 horas posteriores a la entrevista.