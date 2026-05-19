Sebastian Stan reprende a público de Cannes por reírse de pregunta sobre Trump: “No es cosa de risa”

Sebastian Stan no se toma a la ligera la presidencia de Donald Trump después de interpretar una versión joven de él en The Apprentice: la historia de Trump.

El público del Festival de Cannes estalló en risas el martes cuando Stan (43), negó con la cabeza ante una pregunta sobre su anterior interpretación del presidente de EE. UU. en la película biográfica, pero el actor no tardó en reprender al público presente en la rueda de prensa.

“Para ser honesto, esto no es cosa de risa. No lo es”, reprendió Stan, y añadió: “Creo que estamos en una situación realmente muy mala. De verdad lo creo”.

Continuó: “Cuando uno observa lo que está sucediendo, que es la consolidación de los medios de comunicación, la censura, las amenazas, las supuestas demandas que aparentemente nunca terminan, pero que en realidad no llevan a ninguna parte, uno sabe que era algo que se veía venir”.

Aunque ahora está promocionando su nueva película, Fjord, dos años después del estreno de The Apprentice, Stan dijo que todavía se estaba “desintoxicando” tras asumir la mentalidad necesaria para interpretar a Trump en la película, que fue dirigida por Ali Abbasi y se estrenó meses antes de las elecciones presidenciales de 2024.

open image in gallery Jeremy Strong y Sebastian Stan interpretaron a Roy Cohn y Donald Trump en la película de 2024 ‘The Apprentice’ ( Getty )

open image in gallery Stan reflexionó sobre su anterior interpretación de Donald Trump en ‘The Apprentice’ ( Getty )

La película giraba en torno a la relación de Trump con el abogado Roy Cohn , interpretado por Jeremy Strong, en el contexto de la carrera del presidente como empresario inmobiliario en la ciudad de Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980.

Antes del estreno de la película en Cannes ese año, Trump intentó impedir su lanzamiento enviando una carta de cese y desistimiento a los productores de la película biográfica . Su campaña en aquel entonces calificó la película de “basura” y “pura ficción”, y el propio presidente dijo que era “falsa” y “vulgar”.

En el Festival de Cannes de este año, Stan profundizó en el tema de la censura y mencionó las recientes diatribas de Trump contra los presentadores de programas nocturnos de televisión, diciendo: “Nos enfrentamos a todo eso con la película. Hasta el punto de que, tres días antes del festival, no estábamos seguros de si la película se proyectaría allí; y tal vez ahora más gente le esté prestando atención, y creo que resistirá el paso del tiempo por eso, pero pasamos por todo eso mucho antes que Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Ojalá no hubiera sido así”.

El también actor de Yo soy Tonya se mostró abierto sobre su postura en contra de Trump durante toda la campaña promocional de la película, la cual le valió a él y a Strong nominaciones al Oscar por sus interpretaciones.

Anteriormente, declaró a la BBC que Trump debería estar “agradecido” por la película, diciendo en aquel momento: “Creo que le hemos ofrecido una visión muy compleja y tridimensional de su vida, y no recuerdo que nadie más haya hecho algo similar”.

Traducción de Sara Pignatiello