Actriz ganadora del Oscar se une al elenco de la nueva temporada de ‘Only Murders in the Building’

La actriz ganadora del Oscar Olivia Colman es la más reciente estrella en incorporarse al elenco de la sexta temporada de Only Murders in the Building.

Colman, de 52 años, participará en la nueva entrega de la exitosa comedia estadounidense de misterio, que sigue a tres investigadores aficionados que producen un pódcast sobre los homicidios relacionados con el lujoso edificio de apartamentos donde viven en Nueva York.

Por primera vez, la historia se trasladará a Londres y contará con varias figuras británicas, entre ellas Sir Derek Jacobi, Martin Freeman, Geri Halliwell-Horner y Jamie Demetriou.

La incorporación de Colman se anunció este martes a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la serie, en el que aparecen Selena Gomez, quien interpreta a Mabel Mora, y Meryl Streep.

open image in gallery La serie ‘Only Murders in the Building’ se prepara para el estreno de su sexta temporada ( AFP/Getty Images )

“Tuvimos muchísimas estrellas invitadas increíbles en Only Murders in the Building en Londres”, afirma Selena Gomez en el video.

“Sí, pero todavía nos falta una”, agrega Meryl Streep, quien interpreta a la excéntrica actriz Loretta Durkin. Martin Short, que integra el trío protagonista junto con Steve Martin y Gomez, interrumpe entonces la grabación para exclamar: “Esto es muy emocionante”.

A continuación, el elenco presenta a su nueva compañera, Olivia Colman, quien aparece sonriente y hace una reverencia ante la cámara.

La próxima temporada constará de 10 episodios y llevará al equipo al otro lado del Atlántico para investigar la muerte de Cinda Canning, el personaje interpretado por Tina Fey.

Colman, reconocida por sus actuaciones en La favorita, The Crown, Broadchurch y Fleabag, se suma a un reparto que también contará con David Tennant, Jennifer Saunders y Richard Ayoade.

Nicola Coughlan, estrella de Bridgerton, también participará en la sexta temporada y aseguró este martes en Instagram que “le encantó” trabajar en la producción. A ella se suman su compañera de Bridgerton Simone Ashley, además de Rhea Norwood, Lesley Nicol, Kathryn Hunter y Jodie Whittaker, exestrella de Doctor Who.

La serie ya se ha caracterizado por reunir a numerosas figuras como estrellas invitadas. La quinta temporada contó con Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind y Nathan Lane, mientras que en entregas anteriores aparecieron Paul Rudd, Shirley MacLaine y Renée Zellweger.

La sexta temporada de Only Murders in the Building se estrenará internacionalmente en Disney+.

Traducción de Leticia Zampedri