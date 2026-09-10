‘La muerte de la esposa del pastor’: espectadores de Netflix quedan conmocionados con docuserie

El público está conmocionado por un nuevo documental de Netflix que explora el retorcido caso del desacreditado pastor John-Paul “JP” Miller y su difunta esposa, Mica Miller.

La muerte de la esposa del pastor es una miniserie documental de tres partes centrada en la historia real de Mica, quien se suicidó a los 30 años en abril de 2024. El programa explora el caso contra John-Paul, pastor de la iglesia Solid Rock, con sede en Carolina del Sur, EE. UU., quien ha sido acusado de mentir a los investigadores federales y de acoso cibernético, lo que incluye la acusación de que acosó a Mica desde noviembre de 2022 hasta su muerte.

John-Paul (46) se declaró inocente de los cargos federales en su contra y no ha sido acusado en relación con la muerte de Mica. Tras varios aplazamientos, su juicio federal está programado para octubre.

El caso captó la atención de los estadounidenses y generó especulaciones sobre las causas de la muerte de Mica, especialmente después de que se supiera que ella le había pedido el divorcio a JP dos días antes de fallecer. En el documental, antiguos amigos y familiares de JP alegaron que él le había sido infiel repetidamente a Mica, incluso con una compañera de su iglesia, lo que contribuyó a la disolución de su matrimonio.

Aunque la investigación ha sido objeto de escrutinio público en las redes sociales durante los últimos dos años, la docuserie ha dejado a los espectadores horrorizados por las imágenes nunca antes vistas y los testimonios de los testigos presenciales en este inquietante caso.

open image in gallery Mica Miller tenía 30 años cuando falleció por suicidio ( Cortesía de Netflix )

open image in gallery ‘La muerte de la esposa del pastor’ gira en torno a la muerte de Mica Miller, que estaba casada con JP Miller, antiguo pastor de la iglesia Solid Rock ( Netflix )

“Tenía muchísimas ganas de ver La muerte de la esposa del pastor y es tan loca como esperaba”, escribió un espectador en X. Otro añadió: “¡¿Qué demonios acabo de ver?! ¡Mi cerebro está a toda máquina! Este hombre es el mismísimo diablo”.

Una persona añadió: “Voy por el episodio dos y la rabia que siento es tan fuerte que tengo mucho que decir”. En Instagram, alguien comentó: “Lo estoy viendo ahora mismo y es increíblemente loco y terrible”.

“¡La muerte de la esposa del pastor en Netflix es una locura!”, expresó otro usuario.

La sinopsis oficial decía: “¿Qué le sucedió a Mica Miller? Esta serie documental reconstruye su prometedora vida, su matrimonio tóxico y las misteriosas circunstancias de su muerte”.

Por su parte, la productora ejecutiva del programa, Alana Goldstein, declaró en un comunicado de prensa de Netflix que el documental se había creado a partir de las evidencias que respaldaban los hechos.

“Hay informes policiales, historiales médicos, mensajes de texto, cartas de disculpa”, dijo la cineasta. Agregó: “JP era un ávido redactor de mensajes de texto y escritor, así que teníamos miles de sus propias palabras que pintan un cuadro muy particular. Nos apegamos a los registros”.

The Independent se ha puesto en contacto con Netflix para obtener comentarios sobre la respuesta a la serie.

Si resides en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Sara Pignatiello