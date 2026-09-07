Jim Thornton es suspendido de ‘Wheel of Fortune’ tras incidente relacionado con una “inquietante” sala de chat

Jim Thornton, quien se desempeñó durante mucho tiempo como conductor de Wheel of Fortune, fue suspendido del programa y lo reemplazarán con otro presentador, según confirmó Sony Pictures Television.

“Hace poco nos enteramos de las acusaciones relacionadas con Jim Thornton. Fue suspendido de Wheel of Fortune y estamos buscando un nuevo conductor mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva”, declaró una portavoz del estudio a varios medios de comunicación.

La suspensión está relacionada con un presunto incidente ocurrido en un vuelo de American Airlines en mayo, según TMZ, que fue el primer medio en informar de la noticia.

open image in gallery Jim Thornton ha sido suspendido de ‘Wheel of Fortun’ mientras Sony Pictures Television lleva a cabo una investigación ( CBS )

Según el incidente descrito por TMZ, Thornton viajaba de Charlotte a Los Ángeles cuando una pasajera se fijó en su computadora portátil y lo vio en una inquietante sala de chat con mensajes que daban a entender que se trataba de una sala de chat para pedófilos.

Uno de los mensajes que vio decía: “Un par de niños lindos y una niña sexy”. Otro decía: “Boyfett ilimitado”, en referencia a un restaurante donde podían encontrar menores de edad.

Y hay otro mensaje que hace referencia a “CP”, que la pasajera creyó que significaba material de abuso sexual infantil. En consecuencia, la pasajera avisó a la tripulación y compartió las fotos

Un portavoz de American Airlines declaró a Deadline que las fuerzas del orden recibieron el avión a su llegada a Los Ángeles el 14 de mayo “tras las preocupaciones expresadas por una pasajera a bordo”.

La abogada de Thornton declaró a TMZ que el conductor “no incurrió en ninguna conducta ilegal, no fue arrestado ni se le imputó ningún delito. Al ser interrogado sobre la queja presentada por otra pasajera del vuelo, las autoridades hablaron con él durante cinco minutos o menos, determinaron de inmediato que no se había cometido ninguna irregularidad y le comunicaron a mi cliente que podía marcharse”.

Asimismo, argumentó que Thornton se había vuelto activo en la defensa de la prevención del suicidio desde que perdió a un familiar cercano por suicidio hace dos años, y que había dedicado tiempo a visitar salas de chat para ofrecer apoyo a personas que padecen ideas suicidas.

Según ella, Thornton visitaba con frecuencia un sitio web de prevención del suicidio llamado 988lifeline.org y su foro de chat, chat.988lifeline.org.

Por su parte, Thornton afirma que fue un conocido del grupo de prevención del suicidio quien le envió un enlace a otra sala de chat, lifeline.chat. Dicho sitio es para personas con pensamientos pedófilos y no tiene ninguna conexión con el chat de la línea de ayuda para la prevención del suicidio.

El conductor asevera que salió de la sala de chat en cuanto se dio cuenta de lo que era, aunque según las marcas de tiempo parece que Thornton estuvo en la sala durante al menos 57 minutos.

Su abogada agregó que el sitio web lifeline.chat “no es ilegal, no contiene pornografía infantil ni otro contenido pedófilo” y que su cliente “nunca vio, descargó ni consumió pornografía infantil, ya sea en ese vuelo comercial en mayo o en cualquier otro momento”.

open image in gallery Thornton fue recibido por las autoridades al llegar a Los Ángeles en mayo, tras una denuncia presentada por una pasajera del vuelo ( Getty )

El martes 1 de septiembre, Thornton apareció en el episodio pregrabado de esa noche de Wheel of Fortune.

El presentador, de 61 años, ha sido el locutor del programa de concursos desde 2011, así como de Celebrity Wheel of Fortune de ABC desde su lanzamiento en 2021. Ha aparecido en más de 2200 episodios del programa.

Asumió el cargo tras la muerte del veterano locutor Charlie O’Donnell en 2010.

Thornton también es conocido por ser el presentador del noticiero vespertino en la emisora de noticias KNX 1070 de Los Ángeles.

Además, ha prestado su voz a Johnny Gomez en Celebrity Deathmatch y al locutor de The Cleveland Show. Entre sus créditos en videojuegos se incluyen trabajos de doblaje adicionales en Hitman: Blood Money y un papel como DJ en Mafia II.