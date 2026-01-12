‘Love Island: All Stars’: anuncian que se reanudará el rodaje tras evacuación por incendios en Sudáfrica

El programa británico de telerrealidad Love Island: All Stars reanudará el rodaje esta semana, después de que su estreno se retrasara por los incendios cerca de la villa sudafricana donde se graba la serie.

La edición de invierno del exitoso programa del canal ITV2 debía empezar a emitirse el lunes 12 de enero. Sin embargo, ITV anunció el fin de semana que la producción se había pospuesto indefinidamente debido a problemas de salud y seguridad.

The Independent entiende que los ejecutivos de la serie están trabajando para reanudar el rodaje, aunque la nueva fecha de emisión sigue sin confirmarse.

Tampoco se sabe si la temporada será más corta de lo previsto para que el final se emita en la fecha programada.

Love Island: All Stars ya va por su tercer año, e ITV ya ha confirmado los 12 exisleños que volverán a la villa para tener una segunda oportunidad de encontrar el amor frente a las cámaras.

El reparto incluye a Leanne Amaning, favorita de los fans de la sexta temporada de la Love Island británica; Jack, el hijo del cantante irlandés Ronan Keating —que apareció en la octava temporada; y Millie Court, que ganó la séptima entrega con su entonces novio Liam Reardon.

El reparto de 'Love Island: All Stars' 2026 ( ITV )

La producción de la nueva temporada de Love Island: All Stars ya estaba en marcha la semana pasada cuando se declararon unos incendios en la región del Cabo Occidental de Sudáfrica que obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares.

El rodaje de ITV se suspendió por motivos de seguridad el sábado 10 de enero, y la cadena emitió un comunicado en el que se leía: “A raíz de la evacuación de la producción debido a los incendios forestales que se están produciendo en la zona, nuestra evaluación del lugar de rodaje ha llegado a la conclusión de que será necesario aplazar la filmación”.

“La salud y la seguridad son nuestra mayor prioridad y siempre serán lo primero, y por lo tanto la transmisión de Love Island: All Stars se retrasará hasta una fecha por confirmar”, añadieron.

Las autoridades sudafricanas declararon el domingo 11 de enero que se había “progresado” en la contención de uno de los dos grandes incendios de la región de Cabo Occidental, mientras que la lucha contra el otro seguía siendo “difícil”.

Encabezada por la presentadora habitual de Love Island, Maya Jama, la edición All Stars hasta ahora ha logrado juntar a una pareja que ha conseguido que las cosas funcionen: su temporada inaugural, en 2024, la ganaron Tom Clare y Molly Smith, que se comprometieron en septiembre del año pasado.

Traducción de Sara Pignatiello