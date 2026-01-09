China, Rusia e Irán se unen a Sudáfrica para ejercicios navales

Buques de guerra chinos, rusos e iraníes comenzaron el viernes una semana de ejercicios navales con Sudáfrica como anfitrión frente a la costa de Ciudad del Cabo, mientras las tensiones geopolíticas aumentan debido a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la toma de barcos que transportan petróleo venezolano.

Los ejercicios liderados por China fueron organizados el año pasado bajo el bloque BRICS, y las fuerzas armadas de Sudáfrica dijeron que las maniobras practicarán la seguridad marítima y operaciones antipiratería y "profundizarán la cooperación".

China, Rusia y Sudáfrica son miembros de larga data de BRICS, mientras que Irán se unió al grupo en 2024.

La marina iraní estaba participando en los ejercicios mientras crecen las protestas en casa contra el liderazgo de la República Islámica.

No estaba claro por el momento si otros países de los BRICS —que también incluye a Brasil, India y los Emiratos Árabes Unidos— participarían en los ejercicios. Un portavoz de las fuerzas armadas sudafricanas dijo que aún no podía confirmar todos los países que participan en los ejercicios, que están programados para continuar hasta el próximo viernes.

Se vieron barcos chinos, rusos e iraníes entrando y saliendo del puerto que sirve como la principal base naval de Sudáfrica en Simon's Town, al sur de Ciudad del Cabo, donde el océano Índico se encuentra con el Atlántico. Los barcos de China incluyen el Tangshan, un buque de clase destructor de 161 metros (528 pies) de largo. La Flota del Báltico de Rusia dijo que envió un buque de guerra más pequeño, el Stoikiy, y un petrolero de reabastecimiento a Sudáfrica.

Sudáfrica también recibió a barcos chinos y rusos para ejercicios navales en 2023.

Los últimos ejercicios estaban destinados a realizarse a finales de noviembre, pero se retrasaron por razones diplomáticas porque Sudáfrica recibió la cumbre del Grupo de los 20 alrededor de la misma época.

Los ejercicios podrían tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica, que es la economía más avanzada de África y una voz líder para el continente.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una orden ejecutiva en febrero que Sudáfrica apoya a "actores negativos en el escenario mundial" y destacó sus lazos con Irán como una de las razones para que Estados Unidos recorte fondos para el país. China y Rusia han utilizado a menudo los foros de BRICS para lanzar críticas a Estados Unidos y Occidente.

Sudáfrica ha afirmado durante mucho tiempo que sigue una política exterior no alineada y se mantiene neutral, pero la presencia rusa en el extremo sur de África ha tensado su relación con Estados Unidos anteriormente. El anterior gobierno de Estados Unidos acusó a Sudáfrica en 2023 de permitir que un barco ruso sancionado atracara en la base naval de Simon's Town y cargara armas para ser llevadas a Rusia para la guerra en Ucrania. Sudáfrica refutó la acusación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.