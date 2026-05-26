El director de ‘Obsession’ revela una inspiración inesperada en un episodio de ‘Los Simpson’

La película de terror más comentada del momento, Obsession, es un cuento clásico sobre “ten cuidado con lo que deseas”; sin embargo, el youtuber convertido en cineasta Curry Barker reveló que un episodio específico de Los Simpson lo impulsó a realizar la película.

Meses antes de que Obsession arrasara en taquilla con sus aterradoras imágenes y la actuación estelar de Inde Navarette como una novia posesiva y aterradora, su director de 26 años admitió que la idea de la película surgió por sorpresa durante una reunión con sus amigos.

En una entrevista con Variety en septiembre de 2025, Barker contó que había invitado a un grupo de personas a ver su actuación en un episodio de Siempre hay sol en Filadelfia, pero que le llegó la inspiración cuando, antes del episodio, se emitió una repetición de un antiguo episodio de Los Simpson de 1991, La casita del horror II, que le recordó un recurso clásico del cine de terror.

“Bart consigue una pata de mono y causa un gran caos”, explicó Barker. “Pensé que nunca había visto una película de terror tan disparatada como esta… ya escuchamos el dicho ‘ten cuidado con lo que deseas’ muchísimas veces. Pero nunca habíamos visto mi versión. Inmediatamente empecé a pensar en qué podía hacer con eso”.

El episodio retro de Los Simpson gira en torno a una pesadilla que Lisa Simpson tiene sobre su padre, Homer, quien ignora la advertencia de un comerciante y compra una mano de mono maldita. Sueña que su icónica familia amarilla se turna para pedir deseos que resultan contraproducentes y provocan el caos.

open image in gallery Michael Johnston interpreta a Bear en la película de terror de Curry Barker ‘Obsession’ ( Focus Features )

open image in gallery ‘Obsession’ se inspiró en un episodio de ‘Los Simpson’ en el que Homero Simpson desata el caos al pedir un deseo a la pata de mono maldita ( Fox )

En Obsession, el protagonista, Bear (Michael Johnston), compra un sauce maldito que promete conceder un deseo a su dueño, y lo usa para obligar a su compañera de trabajo y amor platónico de toda la vida, Nikki (Navarette), a “amarme más que a nada en el mundo”. Bear termina arrepintiéndose de su deseo cuando Nikki se obsesiona de forma aterradora con él, lo que conlleva consecuencias fatales.

La idea de “ten cuidado con lo que deseas”, utilizada en Los Simpson y Obsession—junto con otras películas de terror como Cementerio de animales y Coraline— , se popularizó con el cuento de terror de W. W. Jacobs de 1902, La pata de mono. En el relato, una pata de mono concede tres deseos a una familia, pero estos se cumplen de forma trágica.

open image in gallery Inde Navarrette y Michael Johnston protagonizan la película de Curry Barker ‘Obsession’ ( Focus Features )

Barker saltó a la fama en internet con el dúo de sketches de YouTube “That's a Bad Idea” junto a su compañero creativo Cooper Tomlinson, quien interpreta a Ian, el amigo de Bear en Obsession. Realizó su primera película, Milk & Serial, con tan solo 800 dólares y la publicó gratuitamente en su canal de YouTube, lo que causó sensación entre los aficionados al terror en línea.

Cuando se le preguntó por qué le atraía la idea de “cuidado con lo que deseas”, Barker declaró a Time a principios de este mes que quería explorar el egoísmo del deseo, diciendo: “Cada vez que deseas algo, probablemente sea algo egoísta. Cuando la gente me pregunta: ‘Curry, si tuvieras un deseo, ¿cuál sería?’, siempre digo: 'Que la película tenga mucho éxito en taquilla', y suele provocar risas. Pero en realidad, eso es bastante egoísta. Podría desear la paz mundial”.

Hasta el momento, Obsession recaudó más de 60 millones de dólares en Estados Unidos y 75 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto inferior a 1 millón de dólares.

Traducción de Olivia Gorsin