Elon Musk y sus amigos multimillonarios son más ricos que nunca

Elon Musk es la persona más rica del mundo y su patrimonio es mayor que el de los tres siguientes multimillonarios juntos, según los últimos cálculos de la revista Forbes.

El fundador de Tesla, que compró Twitter, ahora X, en 2022 y tiene la visión de hacer posible que los seres humanos vivan en Marte, tiene ahora un valor estimado de 839.000 millones de dólares.

Esta cifra lo sitúa muy por delante de sus competidores más cercanos, los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, valorados en $257.000 millones y $237.000 millones respectivamente.

En cuarto lugar está Jeff Bezos, de Amazon, cuya fortuna se estima en $224.000 millones.

Elon Musk ya vale más de 800.000 millones de dólares ( Getty )

En el número nueve se encuentra Warren Buffett, apodado como el Oráculo de Omaha, considerado probablemente el mejor inversor de la historia. Su patrimonio es relativamente insignificante: $149.000 millones. El magnate financiero de 95 años siempre ha dicho que regalará la mayor parte de su fortuna con el tiempo.

Forbes, la revista estadounidense que documenta las fortunas de los superricos, afirma que ha sido un año récord para la fortuna de los multimillonarios.

Los más ricos son ahora más acaudalados que nunca, y hay más de ellos que nunca.

Warren Buffett ocupa el noveno puesto de la lista, con una fortuna de $149.000 millones ( AFP via Getty )

Un récord de 3.428 personas aparecen en la lista de Multimillonarios del Mundo 2026, 400 más que hace un año.

Esto se debe al auge de la inteligencia artificial y al aumento de las valoraciones tecnológicas.

“Nunca ha habido un momento mejor para ser multimillonario”, afirma Forbes. La mayoría de los primeros puestos de la lista proceden de EE. UU.

El primer no estadounidense es Bernard Arnault, que dirige el imperio de la moda LVMH. El empresario francés está valorado en $171.000 millones.

Zhang Yiming, del gigante tecnológico Byte Dance, es el primer chino de la lista, en el puesto 26, con un patrimonio de $69.000 millones.

La primera mujer es Alice Walton, en el puesto 14, con $134.000 millones de dólares. Es hija del fundador de Walmart, Sam Walton.

Bill Gates acaba de entrar en el top 20 ( AP )

Entre las personalidades de la lista también se encuentra Bill Gates, en el puesto 19, con $108.000 millones. El fundador de Microsoft, al igual que su amigo Buffett, también tiene previsto donar la mayor parte de su fortuna. Su reputación se ha visto afectada últimamente por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Al final de la lista de superricos se encuentra el británico James Dyson, con $15.000 millones. El inventor es conocido sobre todo por crear la aspiradora sin bolsa.

El auge de los multimillonarios ha dado lugar a llamamientos en favor de un impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios, incluso por parte del senador estadounidense Bernie Sanders. El político ha propuesto un impuesto sobre el patrimonio del 5 % anual para los multimillonarios estadounidenses.

Según un análisis de economistas de la Universidad de California, de aplicarse este tributo, se recaudarían $4,4 billones en la próxima década.

De acuerdo con este plan, Elon Musk debería $42.000 millones. Musk cree que es posible colonizar Marte, y ha dicho que primero lanzaría armas nucleares sobre el planeta para cambiar el clima.

Los críticos del socialista Sanders señalan que gran parte de esta riqueza está en acciones y no disponible inmediatamente en efectivo.

Traducción de Sara Pignatiello