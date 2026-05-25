Jaclyn Smith reveló el secreto detrás de su apariencia juvenil a los 80 años.

Durante la gala de primavera de los Paley Honors en Nueva York, la estrella de Los Ángeles de Charlie fue consultada sobre sus consejos de belleza y no dudó en compartir la clave de su bienestar.

“Una vida sana y sentirse amado”, respondió el ícono de la televisión en declaraciones a Fox News Digital.

Luego agregó: “Tengo la mejor familia del mundo. Un marido maravilloso, dos hijos increíbles y tres nietas. La verdad, no puedo pedir más. Para mí, todo gira alrededor del amor y la familia”.

Smith está casada con su cuarto esposo, el cirujano Brad Allen, desde 1997.

open image in gallery Jaclyn Smith protagonizó ‘Los Ángeles de Charlie’ entre 1976 y 1981 ( Getty Images )

open image in gallery Jaclyn Smith revela el motivo de su apariencia juvenil a los 80 años ( Getty Images )

En pantalla, Smith interpretó a Kelly Garrett en Los Ángeles de Charlie desde 1976 hasta el final de la serie en 1981, lo que la convirtió en la única “Ángel” que participó en las cinco temporadas del programa.

La icónica producción, centrada en un grupo de detectives encubiertas, celebró su 50 aniversario con una reunión entre Smith y sus antiguas compañeras de reparto Kate Jackson y Cheryl Ladd durante la alfombra roja de la gala de primavera de los Paley Honors, celebrada el 14 de mayo.

“¡Hola desde la gala de los Paley Honors en Nueva York! Qué alegría volver a celebrar junto a mis amigos del Paley Center”, escribió Smith en Instagram tras el evento.

Además, agregó: “Kate y yo tuvimos la suerte de asistir y recibir este reconocimiento en nombre de nuestra familia de Los Ángeles de Charlie, como parte de la celebración por los 50 años del estreno de la serie. La palabra ‘agradecida’ no alcanza para expresar lo que siento por haber sido parte de ese legado y seguir siéndolo”.

Por su parte, Jackson aseguró durante la gala que el impacto duradero de la serie todavía la sorprende.

“Es maravilloso”, afirmó. “Poder estar aquí 50 años después del estreno y ver que la serie todavía se transmite en televisión en todo el mundo, sin haber salido nunca del aire, es increíble”.

La serie policial original de ABC estuvo protagonizada por Smith, Kate Jackson y Farah Fawcett, quienes interpretaron a tres investigadoras privadas que dejaron la academia de policía para trabajar para un misterioso jefe.

Con el paso de los años, Los Ángeles de Charlie se convirtió en un ícono de la cultura pop y dio origen a la exitosa franquicia cinematográfica de los años 2000, protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

Además, Smith contó a Fox News Digital que nunca imaginó que la serie la transformaría en una de las figuras más reconocidas de la televisión y en un referente de estilo.

“Cuando empecé, no”, aseguró. “Pero creo que sí ayudamos a abrir el camino hacia cierto glamour y a una manera distinta de ver a las mujeres. De algún modo, allanamos el terreno para nuevos papeles femeninos”.

Traducción de Leticia Zampedri