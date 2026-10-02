La casa de Lizzie Borden ahora es un hotel: cómo puedes hospedarte allí

¿Se avecina una oleada de aficionados a las historias de crimen que se dirigirán a Massachusetts, EE. UU.? Bueno, bien podría ser, ya que acaba de estrenarse la última temporada de ‘Monstruo’ de Netflix, y puedes seguir los pasos de la infame Lizzie Borden, quien fue la principal sospechosa del asesinato de su padre y su madrastra a finales del siglo XIX, aunque fue declarada inocente.

La nueva tanda de episodios de la serie (que anteriormente ha recreado los crímenes de Jeffrey Dahmer, Lyle y Erik Menéndez, y Ed Gein) se centra en la historia de esta mujer de 32 años, quien fue acusada del brutal asesinato a hacha de su padre y su madrastra en 1892.

A pesar de haber ocurrido hace más de 100 años, es un caso del que aún se habla hoy en día, con Ella Beatty asumiendo el papel protagónico.

Sin embargo, aunque el programa es simplemente una recreación dramatizada, la casa donde se cree que ocurrieron los asesinatos sigue en pie y está abierta al público.

De hecho, sus propietarios la han transformado en un museo y un hotel de media pensión dedicado a todo lo relacionado con los Borden, y han bautizado al edificio como “la casa más embrujada de Estados Unidos”.

La casa se encuentra en Fall River, Massachusetts, la ciudad donde vivió Borden en la década de 1890, y el sitio web la describe como “una extraordinaria cápsula del tiempo de la última etapa de la Edad Dorada estadounidense, que ofrece una perspectiva invaluable sobre las dinámicas de clase del siglo XIX, la evolución del sistema de justicia penal [y] el complejo panorama de los derechos de las mujeres”.

La casa de Lizzie Borden es una casa histórica estadounidense, un hotel de media pensión y un museo ubicado en Fall River, Massachusetts, EE. UU. Esta es una fotografía de 2009 de la propiedad ubicada en el número 230 de la calle Second ( By dbking from Washington, D. C. - Lizzie Borden House (Bed/Breakfast) Uploaded by LongLiveRock, CC BY 2.0 )

El interior de la propiedad es una cápsula del tiempo congelada de su historia, repleta de papel tapiz y alfombras que contrastan entre sí, y muebles de época; cada habitación lleva el nombre de los miembros de la familia Borden que vivieron en ella.

Se cree que la Habitación Morse es la habitación donde Abby Borden, la madrastra de Lizzie, fue asesinada el 4 de agosto de 1892, y se encuentra en el segundo piso de la casa.

Sin embargo, quienes la han visitado se han ido con la sensación de haber podido vislumbrar la vida de los Borden y su naturaleza fantasmal.

“Mucha actividad toda la noche. Apenas dormí”, señaló una persona, y otra escribió: “Una mezcla perfecta de espeluznante, histórico y misterioso”. Una tercera agregó: “Puede que esta haya sido nuestra parada favorita durante nuestras vacaciones en Massachusetts”.

Las habitaciones en la propiedad cuestan alrededor de 260 dólares por noche, y puedes reservar una caza de fantasmas en el sótano además de tu estancia.

Traducción de Sara Pignatiello