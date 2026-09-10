Jeremy Clarkson se rehúsa a modificar su dieta tras su tratamiento contra el cáncer de próstata

Jeremy Clarkson se sincera y admite que no planea reducir el consumo de alcohol ni seguir una dieta tras su tratamiento contra el cáncer.

El presentador de La granja Clarkson, de 66 años, se encuentra en remisión tras haber revelado en la última temporada que le diagnosticaron un cáncer de próstata “agresivo”.

A pesar de haber recibido consejos frente a las cámaras para reducir su consumo de grasas y comer más proteínas, el presentador confirmó que no seguirá el régimen recomendado, y comentó: “Disfrutaré de mi vejez”.

En declaraciones a The Times, Clarkson detalló: “Claro, puedo comer menos y de manera más saludable. Puedo convertirme en herbívoro. Y sí, puedo hacer caminatas de 32 kilómetros y dar 20.000 pasos al día. Pero la verdad es que también tiene que haber algo de alegría en la vida”.

Y agregó: “No beber ni comer una chuleta de cerdo significa que hay menos alegría en la vida, y no me he matado trabajando durante 40 años para no tener alegría en mi vejez. Así que, disfrutaré de mi vejez”.

Clarkson aseguró que se sintió mal durante un “breve periodo” y que ahora se encuentra mucho mejor.

Clarkson se llevó a casa el premio a la mejor serie documental de telerrealidad en los Premios Nacionales de Televisión el martes por la noche por su serie de Prime Video ‘La granja Clarkson’ ( Getty )

Asimismo, describió el tratamiento contra el cáncer como si hubiera destapado un “abanico de oportunidades”, a pesar de asistir a revisiones cada año.

Al respecto, expresó: “De repente [...] me dicen: ‘Vale, mira, es algo que hay que solucionar’, e inmediatamente te ofrecen un abanico de oportunidades y posibilidades [que] básicamente se trata de elegir qué tipo de cosa quieres en tu trasero”.

Argumentó que no fue “muy agradable” tener que compartir la noticia con sus hijos ni la experiencia de que le pusieran un cáteter, pero “por lo demás, no hay problema”.

El exconductor de Top Gear y The Grand Tour optó por someterse a un tratamiento con ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU), un procedimiento médico de mínima invasión que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para calentar y destruir las células cancerosas específicas.

Desde que comenzó el tratamiento, Clarkson asevera que encuentra más placer en las pequeñas cosas de la vida, desde los narcisos hasta las hojas que empiezan a brotar.

Añadió: “Ahora mismo, se empiezan a notar los árboles que cambian de color y cuáles lo hacen más que otros. Se observa cómo los fresnos se recuperan tras la devastación. Magnífico”.

También compartió una reflexión: “La persona que nunca pensaste que serías piensa para sí misma: ‘No te preocupes... estamos en casa’”.

Clarkson se llevó el premio a la mejor serie documental de telerrealidad en los National Television Awards el martes por la noche por su serie de Prime Video sobre la gestión de su granja Diddly Squat.

El programa ganó el premio a la mejor serie de entretenimiento documental en la ceremonia de premios del año pasado.