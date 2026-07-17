El tratamiento contra el cáncer de próstata utilizado por Jeremy Clarkson es tan eficaz como la radioterapia

Un nuevo estudio reveló que un tratamiento mínimamente invasivo para el cáncer de próstata utilizado por Jeremy Clarkson y David Cameron ofrece una eficacia comparable a la radioterapia tradicional y la prostatectomía, pero con muchos menos efectos secundarios.

Este enfoque innovador, conocido como terapia focal, se dirige específicamente al tejido canceroso dentro de la próstata y lo destruye únicamente, lo que demuestra que es altamente eficaz para lograr resultados positivos a largo plazo para los pacientes.

Una investigación realizada por el Imperial College de Londres y el Imperial College Healthcare Trust, publicada en la revista European Urology, puso de relieve el éxito del tratamiento: tan solo dos de casi 3.500 hombres fallecieron a causa del cáncer de próstata una década después de someterse a la terapia focal.

El expresentador de Top Gear, Clarkson, y el exprimer ministro Cameron optaron por este tratamiento tras ser diagnosticados de cáncer de próstata.

El Dr. Alexander Light, autor del estudio, becario doctoral del NIHR en el Imperial College de Londres y médico residente de urología en el Imperial College Healthcare NHS Trust, declaró: “Los resultados de nuestro estudio son realmente alentadores”.

Y agregó: “Diez años después, solo dos hombres del estudio habían fallecido a causa de su cáncer de próstata y muchos hombres se beneficiaron del tratamiento, incluidos aquellos con una enfermedad más agresiva a quienes tradicionalmente se les habría dicho que la terapia focal no era una opción para ellos”.

open image in gallery Jeremy Clarkson reveló que le habían diagnosticado un tipo “agresivo” de cáncer de próstata en los últimos episodios de la quinta temporada de ‘La granja de Clarkson’ ( Prime Video )

Según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), cada año se diagnostican más de 60.000 casos de cáncer de próstata en el Reino Unido, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más común en los hombres.

Si bien la cirugía robótica para extirpar la próstata (prostatectomía radical) y la radioterapia son tratamientos eficaces, ambos pueden causar efectos secundarios duraderos, como incontinencia urinaria y disfunción eréctil.

Entre el 50 % y el 66 % de los cánceres localizados en la próstata serían aptos para la terapia focal; esto supone alrededor de 15.000 casos al año en el Reino Unido.

La terapia focal conlleva un riesgo cinco veces menor de efectos secundarios como incontinencia, disfunción eréctil y problemas rectales en comparación con la radioterapia o la cirugía tradicionales, ya que solo actúa sobre las zonas afectadas por el cáncer.

open image in gallery Una investigación del Imperial College de Londres y del Imperial College Healthcare Trust, publicada en la revista ‘European Urology’, puso de relieve el éxito del tratamiento: solo dos de los casi 3.500 hombres fallecieron a causa del cáncer de próstata una década después de someterse a la terapia focal ( Alamy/PA )

Una década después de recibir terapia focal, dos hombres de los 3477 participantes del estudio fallecieron a causa de su cáncer de próstata y 3 de cada 100 presentaron metástasis fuera de la próstata. Ambas tasas son similares a las observadas con la cirugía o la radioterapia.

El mes pasado, el Gobierno del Reino Unido anunció que se destinarían fondos adicionales a la ampliación de la oferta de terapia focal.

El profesor Hashim Ahmed, coautor principal, urólogo consultor y jefe de urología del Imperial College de Londres y del Imperial College Healthcare NHS Trust, declaró: “Este es el estudio más grande y de mayor duración que demuestra que la terapia focal ofrece un excelente control del cáncer a largo plazo en una amplia gama de pacientes”.

“Esto justifica plenamente la necesidad de que más centros ofrezcan este tratamiento, y me complace ver que el gobierno se compromete firmemente a destinar fondos para apoyarlo”.

“Actualmente, solo unos 1000 hombres al año reciben el tratamiento, cuando podrían recibirlo hasta 15.000, y o bien no se les informa al respecto, o no tienen acceso a él en su localidad”.

Traducción de Olivia Gorsin