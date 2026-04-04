‘Harry Potter’: HBO estrena un especial detrás de cámaras sobre la nueva serie

Para los fans de Harry Potter que esperan con impaciencia la nueva adaptación televisiva de HBO, la plataforma se prepara para emitir imágenes detrás de cámaras para irles saciando la espera.

Este fin de semana, meses antes del estreno de la serie el día de Navidad, la plataforma lanzará un especial único, En busca de Harry: el arte detrás de la magia.

Según un comunicado de prensa, el documental está contado a través de la lente de los artistas, artesanos y técnicos que “dan vida a los queridos libros de J. K. Rowling para una nueva generación” y ofrecerá una “mirada en profundidad” a la realización de la primera temporada.

Narrado por Nick Frost, quien interpreta a Rubeus Hagrid en la serie, el especial exclusivo también contará con entrevistas a miembros clave del elenco, entre ellos John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, quienes interpretan a Albus Dumbledore, la profesora McGonagall y el profesor Snape, respectivamente.

En un tráiler del especial, publicado el jueves, un escenógrafo de pie junto a una maqueta del castillo de Hogwarts dice: “Jugar en un arenero tan grande es realmente increíble. Estamos añadiendo un nivel de construcción de mundos más allá de lo que el público está acostumbrado”.

open image in gallery ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ se estrena el 5 de abril en HBO Max ( HBO )

Cada temporada de la serie se basará en uno de los siete libros de Rowling, y la primera temporada, de ocho episodios, abarcará los acontecimientos de Harry Potter y la piedra filosofal.

Dará la bienvenida a los jóvenes recién llegados Dominic McLaughlin (12 años), Alastair Stout (12) y Arabella Stanton (11), como el trío protagonista: Harry, Ron y Hermione. Según se informa, los tres recibirán 500.000 libras por la primera temporada, y una fuente declaró recientemente a The Sun que están “en camino a convertirse en multimillonarios antes de cumplir los 18 años”.

La semana pasada, HBO lanzó el primer tráiler de la tan esperada serie y ofreció un vistazo de la nueva adaptación del viaje de Harry, desde vivir debajo de las escaleras hasta descubrir un nuevo mundo como el Niño que Vivió. El clip de dos minutos se convirtió en el tráiler de HBO más visto de la historia. Acumuló más de 277 millones de visitas orgánicas en todas las plataformas en sus primeras 48 horas en línea.

Sin embargo, numerosos fans expresaron una decepción similar por la falta de hechizos y criaturas mágicas mostradas en las primeras imágenes.

open image in gallery Dominic McLaughlin sustituye a Daniel Radcliffe en el papel del Niño que Vivió en la nueva serie de Harry Potter ( Aidan Monaghan/HBO )

La sinopsis oficial de la primera temporada reza: “Harry Potter no tiene nada de especial; al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su undécimo cumpleaños, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado”.

El documental ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ se estrenará el domingo 5 de abril en HBO Max.