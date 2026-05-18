En Spotify son conocidos por realizar pequeños ajustes a su logotipo en momentos clave. Pero su última actualización, quizás el cambio más notorio de la plataforma hasta la fecha, ha provocado el enfado de los usuarios, quienes exigen que se revierta.

Como parte de la campaña por su 20° aniversario, "Spotify 20: tus años en modo fiesta”, el popular servicio de música en streaming, que cuenta con más de 751 millones de usuarios activos mensuales, presentó un nuevo diseño.

En lugar del conocido círculo verde bidimensional con tres líneas negras que simulaban ondas sonoras, el logotipo ahora es una bola de discoteca verde brillante en 3D, aunque las líneas curvas se mantienen.

Aunque se prevé que sea algo temporal, numerosos usuarios han exigido que se vuelva a la versión anterior del logotipo “inmediatamente”.

“Hablo en nombre de todos cuando digo que preferimos el antiguo logo de Spotify al nuevo. El nuevo logo no transmite buenas vibras en absoluto”, escribió una persona en X.

“No dejo de pensar que la aplicación se está actualizando en mi iPhone. Está tan oscura y pixelada que ni siquiera puedo distinguir que es una bola de discoteca”, añadió una segunda persona descontenta.

“Parece que hay un círculo exterior y la bola verde del interior no encaja dentro de los límites del círculo, queda mal colocada”, dijo una tercera persona, y agregó: “Al ampliar la imagen se puede ver que es una bola de discoteca, pero simplemente no funciona”.

“No, es realmente horrible. Vuelvan al anterior. Cada vez que lo miro, creo que se está descargando o actualizando la aplicación. Es espantoso”, se quejó un cuarto usuario. Para darle mayor profundidad, la bola de discoteca está sombreada con dos parches blancos, lo que da la impresión de que se está descargando de la App Store de los dispositivos Apple.

“Es horrible. Se ve aún peor en mi pantalla de inicio porque no se nota que es una bola de discoteca”, argumentó otro.

Sin embargo, algunas personas mostraron indiferencia. “Está bien, es mejor que lo que habrían hecho otras empresas, que simplemente habrían puesto un círculo verde sin nada”, expresó una.

“Puede que sea la primera vez en mucho tiempo que una empresa no se limita al minimalismo y renueva su logotipo”, comentó otro usuario, y agregó: “Tomen nota”.

“Es genial”, comentó un tercero, y siguió: “El logo tiene un toque original con la bola de discoteca, y transmite la esencia de la plataforma”.

En declaraciones al blog For the Record de Spotify sobre la polémica actualización, la directora sénior de Marca Global de la empresa, Lauren Solomon, explicó: “En momentos clave, adaptamos nuestro logotipo y dejamos que se convierta en una expresión cultural. Un buen ejemplo de esto son los dos últimos años con Wrapped. Antes del lanzamiento, publicamos una serie de logotipos adaptados para hacer referencia a algunos de los artistas, canciones y álbumes más importantes del año, anticipando lo que estaba por venir”.

La plataforma musical ha presentado una actualización temporal de su logotipo para celebrar su vigésimo aniversario ( AFP/Getty )

Añadió que el color verde del diseño había sido “una elección muy deliberada”.

“En momentos anteriores, todo en el mundo de la tecnología parecía demasiado seguro. Muchos azules, muchos neutros, mucha… indiferencia”, continuó Solomon, e incorporó: “Elegir este verde brillante y llamativo significó diferenciarse de inmediato. Tenía energía. Se sentía vivo”.

La vicepresidenta de diseño de producto, Nicole Burrow, comentó que, si bien el tono exacto de verde ha evolucionado, “la idea central no ha cambiado”.

“Tiene que seguir transmitiendo vitalidad, algo inesperado y con personalidad propia”, dijo, y continuó: “Ese es el hilo conductor tanto del nombre como del color: no buscábamos seguir una fórmula preexistente. Del mismo modo, no seguimos ninguna fórmula al crear la empresa”.

Traducción de Sara Pignatiello