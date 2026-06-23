“Decepcionante”: cineastas y fans desprecian acuerdo entre A24 y Google sobre inteligencia artificial

A24 ha sido objeto de numerosas críticas tras el anuncio de que el estudio cinematográfico llegó a un acuerdo con Google para crear una alianza de investigación en inteligencia artificial.

Con esta medida, el gigante de las búsquedas invertirá, según se informa, 75 millones de dólares en el aclamado estudio.

Según Variety, A24 tendrá acceso a la investigación y la infraestructura de DeepMind, de Google. Al mismo tiempo, los investigadores de DeepMind trabajarán con el estudio para “desarrollar nuevos flujos de trabajo” que, según se cree, incluirán herramientas de IA para cineastas.

Entre quienes se han pronunciado en contra del acuerdo se encuentra la actriz y directora Justine Bateman, quien escribió en X: “Es bastante decepcionante que una empresa que acaba de disfrutar del triunfante éxito de taquilla de Backrooms, de Kane Parsons (un acérrimo opositor a la IA), haya cerrado un acuerdo de este tipo”.

Y agregó: “Todos los directores de A24 deben prepararse para que alteren sus películas en contra de su voluntad con este acuerdo. Google es la empresa que corrompió El mago de Oz para su presentación en la Vegas Sphere, al insertar los rostros de ejecutivos corporativos entre la multitud y eliminar las decisiones de encuadre del director, etc.”.

La distribuidora A24 disfrutó recientemente del éxito en taquilla de la película de terror ‘Backrooms’ ( A24 )

En Bluesky, un usuario escribió: “Un saludo a A24 por forjarse una reputación gracias a cineastas increíblemente talentosos, por tener un excelente equipo de mercadotecnia que convenció a la gente de que era A24 quien producía las películas que distribuía y, luego, por traicionar por completo a dichos cineastas para sumarse a lo peor que les puede pasar a los cineastas”.

La cuenta de Instagram del estudio también se ha visto inundada de comentarios en contra de la IA.

Un usuario bromeó: “Holaaa, chicosss. Solo para que sepan, todos DETESTAN todo lo relacionado con la IA, ya que es una contradicción total del arte mismo, además de la destrucción sin fin que causan sus centros de datos. Debido a estos pequeños detalles, tal vez quieran posponer esta fusión con Google... oh, que hicieron qué...”.

Otro comentario que recibió muchos likes planteó: “Me encanta A24. Si usan IA, nunca volveré a ver otra película de A24”.

Un tercero escribió: “¿Ahora quieren fusionarse con la IA de Google? ¡¿Después de que se haya acordado explícitamente con el director de Backrooms y los cinéfilos que NO QUEREMOS IA EN LAS PELÍCULAS?!”.

A principios de este año, se anunció que Amazon planea usar inteligencia artificial para acelerar el proceso de producción de películas y series de televisión, a pesar de los temores de que la IA elimine empleos en Hollywood y provoque una transformación permanente en la industria.

En junio, los actores de cine y televisión votaron a favor de ratificar un contrato de cuatro años con los principales estudios y servicios de streaming, con el fin de garantizar protecciones significativas contra el uso de inteligencia artificial para crear intérpretes artificiales.