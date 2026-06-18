Cancelan la nueva serie de los creadores de ‘Stranger Things’ tras una sola temporada en Netflix

Netflix canceló la serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer, The Boroughs, tras una sola temporada, poniendo fin a la serie menos de un mes después de su estreno en la plataforma de streaming.

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, y con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, The Boroughs seguía a un grupo de residentes de una comunidad de jubilados aparentemente idílica que descubrían una siniestra fuerza sobrenatural que acechaba bajo la superficie.

La serie estaba protagonizada por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Denis O'Hare y Clarke Peters como “un grupo de héroes improbables [que] deben impedir que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo”.

Tras su estreno el 21 de mayo, la serie de ocho episodios recibió críticas generalmente positivas; algunos fans la describieron como “intrigante” e “imprescindible”, mientras que otros la calificaron como “una mezcla entre Stranger Things y una comunidad de ancianos”.

A pesar de su calificación del 97 % por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, las cifras de audiencia no cumplieron las expectativas para un estreno de ciencia ficción de gran presupuesto de Netflix. Según los datos semanales del Top 10 de Netflix, The Boroughs obtuvo 5,6 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días y alcanzó un máximo de 9,5 millones en su primera semana completa, antes de caer a 3,7 millones una semana después.

Según Deadline, que fue el primer medio en informar sobre la cancelación, Netflix decidió no seguir adelante con una segunda temporada a pesar de las conversaciones previas sobre la renovación, así como de la apertura de una sala de guionistas para la segunda temporada.

Las personas familiarizadas con el asunto informaron al medio de comunicación que también se había barajado la posibilidad de filmar las temporadas dos y tres de forma consecutiva.

El costo parece haber sido un factor importante en la decisión de cancelación. Según The Hollywood Reporter, el uso intensivo de efectos visuales en la serie la convirtió en una producción costosa.

open image in gallery Netflix canceló la serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer, ‘The Boroughs’, tras una sola temporada ( Cortesía de Netflix )

Al mismo tiempo, los hermanos Duffer dejaron Netflix para comenzar una nueva etapa con Paramount Pictures, donde firmaron recientemente un contrato de cuatro años que abarca cine, televisión y streaming. Su primer proyecto bajo esta alianza es una película de gran presupuesto aún sin título, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2028.

The Boroughs fue uno de los varios proyectos lanzados por los hermanos Duffer después de que su exitoso fenómeno de ciencia ficción Stranger Things terminara con su quinta y última temporada el 31 de diciembre de 2025.

Desde que finalizó la serie principal, los hermanos participaron en otros proyectos de Netflix, incluido el spin-off animado Stranger Things: relatos del ‘85 , que ya fue renovado para una segunda temporada, y la miniserie Algo terrible está a punto de suceder.

En entrevistas, los creadores de la serie ya habían hablado sobre sus planes para la misma y hacia dónde se dirigía. “Aprendimos una dura lección con El cristal encantado: no hay que terminar con un final abierto”, dijo Adiss a Entertainment Weekly en mayo, refiriéndose a su serie de Netflix, El cristal encantado: La era de la resistencia, que también acabó siendo cancelada tras una sola temporada.

“Así que el final de la temporada [de The Boroughs] es un cierre emotivo, pero abre una puerta y da pistas sobre hacia dónde queremos ir en la próxima temporada, e incluso un poco en la siguiente”.

También confirmó al medio que ya existía un “plan de tres temporadas con ideas para series derivadas posteriores”.

La creciente lista de series de Netflix canceladas tras una sola temporada

open image in gallery ‘Kaos’, la comedia negra mitológica protagonizada por Jeff Goldblum en el papel de Zeus, fue cancelada en 2024, tan solo unas semanas después de su estreno ( Justin Downing/Netflix )

En los últimos años, Netflix canceló repetidamente series de género de gran presupuesto a pesar de la buena acogida de la crítica y el apoyo entusiasta de los fans. En enero de 2023, la plataforma canceló 1989, la ambiciosa serie de misterio multilingüe de los creadores de Dark, menos de dos meses después de su estreno.

Archivo 81, un drama de terror sobrenatural inspirado en el pódcast del mismo nombre, corrió una suerte similar en marzo de 2022. La serie permaneció cuatro semanas en el top 10 mundial de Netflix y alcanzó el puesto número 2 antes de ser cancelada tras una sola temporada.

La precuela de El cristal encantado: la era de la resistencia fue cancelada apenas unos meses después de ganar el premio Emmy al mejor programa infantil en 2020.

La comedia negra mitológica Kaos, protagonizada por Jeff Goldblum como Zeus, fue cancelada en 2024 apenas unas semanas después de su estreno, a pesar de haber permanecido cuatro semanas en el top 10 mundial de la plataforma y de haber finalizado con un gran suspenso. La cancelación provocó una gran indignación entre los fans y una petición que reunió más de 20 000 firmas que exigían su renovación.

Ese mismo año, Netflix también canceló Dead Boy Detectives, el drama policíaco sobrenatural ambientado en el universo de The Sandman, después de tan solo una temporada.

Traducción de Olivia Gorsin