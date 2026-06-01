‘Euphoria’: ¿cómo rindió homenaje a Angus Cloud el final de la tercera temporada?

*Advertencia: a continuación se revelan detalles del final de la temporada 3 de Euphoria

El final de la tercera temporada de Euphoria se emitió anoche (31 de mayo) y dejó uno de sus momentos más emotivos con un homenaje al fallecido Angus Cloud.

El actor, que interpretó a Fezco O'Neill en la serie dramática de HBO, murió en 2023 a los 25 años a causa de una sobredosis accidental.

Quienes han seguido esta última temporada saben que el personaje de Cloud, Fezco, sigue con vida dentro de la historia, ya que otros personajes mencionan que cumple una condena en prisión, algo que también queda claro cuando Rue (Zendaya) habla con él por teléfono.

Sin embargo, en el episodio final, una Rue herida despierta después de pasar la noche en casa de Ali (Colman Domingo) y ve en televisión un reportaje sobre una persecución policial relacionada con la fuga de un recluso de un centro penitenciario.

En ese momento descubre que Fez logró escapar de prisión usando parkour, tal como ambos habían comentado en una conversación durante un episodio anterior.

Entonces le dice a Ali que debe ir a buscarlo: “Le prometí que si alguna vez salía, iría por él. Tengo que irme”.

Angus Cloud (Fez) y Zendaya (Rue) en la serie de HBO ‘Euphoria’ ( HBO )

Rue sube a un auto y comienza a conducir. En ese momento, la serie hace un guiño a la primera temporada, cuando Rue visita la tienda de Fez, que ahora aparece tapiada y abandonada.

Después, la historia da paso a una escena en la que Fezco y Rue están juntos en un campo: ríen, beben, fuman y se abrazan mientras observan el paisaje.

Pero el momento toma un giro devastador cuando se revela que todo era un sueño. Las pastillas de Percocet que Rue había consumido, entregadas por Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), estaban mezcladas con fentanilo, lo que terminó provocando su muerte. Poco después, Ali encuentra su cuerpo sin vida en el sofá de su casa.

Sam Levinson, creador y showrunner de la serie, explicó que las imágenes utilizadas de Cloud y Zendaya provenían de material de prueba grabado hace casi siete años.

“Es material que nunca llegó a aparecer en la serie”, contó a Esquire. “Pensé: ‘Sería genial usar esas imágenes y volver a verlo a él, volver a verlos juntos’”.

La escena impactó profundamente a los seguidores de la serie, que reaccionaron con emoción al volver a ver a Cloud como Fezco y a Zendaya como Rue en pantalla.

Una persona escribió: “El flashback de Fez y Rue me hizo llorar”.

“La escena de Rue y Fez me hizo llorar”, escribió otra persona.

Una tercera persona escribió: “ANGUS CLOUD COMO FEZCO EN EL FINAL DE TEMPORADA DE EUPHORIA, ¿QUÉ DEMONIOS?”.

Otra reacción decía: “Se me revolvió el estómago”.

“Al principio ni siquiera me di cuenta, pero esta escena representa básicamente a Rue y Fez juntos en el cielo. La verdad, es devastador”, comentó una quinta persona.

Las reacciones en redes reflejaron el impacto emocional que tuvo la escena entre los seguidores de la serie, especialmente por el homenaje implícito a Angus Cloud.

El final de la tercera temporada de Euphoria ya está disponible en HBO Max.

Traducción de Leticia Zampedri