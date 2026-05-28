‘Los Simpson’ parodiarán a ‘Black Mirror’ en tres nuevos episodios que llegarán a Disney+

Disney+ anunció que este verano sumará tres nuevos episodios exclusivos de Los Simpson a su catálogo.

La histórica comedia animada terminó a comienzos de este año su temporada número 37 en Fox, una etapa que incluyó además el episodio 800 de la serie. Mientras tanto, la temporada 38 tiene previsto estrenarse en otoño.

Antes de ese regreso, la plataforma lanzará tres capítulos especiales exclusivos. El primero será un episodio doble que llegará el 17 de junio bajo el título ‘Cambio de imagen extremo: edición Homer’.

Según la sinopsis oficial: “La divertida cita romántica de Homer y Marge se sale de control cuando Marge descubre que Homer dejó a los niños sin supervisión, usando únicamente la cámara del timbre como niñera. Frustrada con su imperfecto marido, una Marge algo ebria se entrega a una trilogía de fantasías sobre distintas versiones de Homer”.

El episodio contará además con Betty Gilpin como invitada especial y participaciones musicales de Laufey y el dúo Tegan and Sara.

Disney+ anunció tres nuevos episodios exclusivos de ‘Los Simpson’, entre ellos ‘Extreme Makeover: Homer Edition’ y una parodia de ‘Black Mirror’ ( Disney+ )

El segundo estreno exclusivo llegará antes: ‘Simpsley’ debutará en Disney+ el 3 de junio.

La sinopsis adelanta: “Cuando Marge Bouvier, una estafadora sin dinero, viaja a Italia para convencer al rico e ingenuo Seymour Skinner de volver a casa, termina seducida por la apariencia de su lujoso estilo de vida. Pero hay un gran problema: el pegajoso y simplón huésped de Skinner, Homer Simpson. Mentiras, deseo y liras italianas abundan en este thriller exclusivo de Los Simpson para Disney+”.

El tercer lanzamiento llegará el 26 de agosto con ‘Yellow Mirror’, una parodia de Black Mirror.

Según la descripción oficial: “Una lámpara defectuosa revela una verdad devastadora sobre lo que Homer cree que es la realidad, mientras una tableta con inteligencia artificial entabla amistad con Maggie y termina controlándola. Los Simpson intentan encontrar la luz a través de dos historias oscuras, extrañas y curiosas”.

A comienzos de este año, Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, también intentó bajar el tono a las especulaciones sobre una posible despedida de la serie, impulsadas por rumores sobre una nueva película que funcionaría como secuela de Los Simpson: La película (2007).

Si algún día llega el final, aseguró, no tendrá el formato de un cierre tradicional.

“Hace aproximadamente un año y medio hicimos un episodio que funcionaba como una parodia de un final de serie”, explicó. “Metimos todas las ideas posibles sobre cómo terminar una serie en un solo capítulo. Fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final definitivo”.

En declaraciones a The Wrap, Selman agregó que ese episodio “se burlaba de la idea de cerrar todas las historias o entregar una conclusión absoluta”.

“Si la serie termina alguna vez, no habrá un gran cierre. Será simplemente otro episodio con la familia. Quizás haya algún guiño, pero nada del estilo ‘voy a extrañar este lugar’”, afirmó.

Además, defendió la naturaleza cíclica del programa: “Los Simpson no deberían cambiar todas las semanas. Los personajes se reinician constantemente. Es como El día de la marmota, solo que ellos no lo saben… y tampoco mueren tan seguido”.

Traducción de Leticia Zampedri