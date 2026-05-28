Spencer Pratt afirma que DiCaprio y Foxx apoyaron en privado su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles

Spencer Pratt nombró a dos importantes celebridades que, según él, respaldaron su campaña para la alcaldía de Los Ángeles, a pocos días de que los votantes acudan a las urnas en las elecciones primarias de la ciudad.

Mientras Pratt, de 42 años, busca ganar impulso de cara a las elecciones del 2 de junio, la exestrella de The Hills lanzó su campaña electoral con eventos para recaudar fondos, mítines y una avalancha de apariciones en los medios de comunicación.

En declaraciones a US Weekly, Pratt reveló algunas de las figuras más influyentes de Hollywood cuyo apoyo afirma haber recibido.

“Normalmente no presumo de mis contactos, pero dos de mis personas favoritas me apoyaron”, dijo. “Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx me dijeron: ‘Por favor, señor alcalde, queremos que estas calles vuelvan a ser seguras’. Si sus representantes intentan negar que esto haya sucedido, tengo varios testigos. Fue una experiencia surrealista”.

Según pudo saber The Independent, DiCaprio no respaldó ni en público ni en privado a ningún candidato y se puso en contacto con el representante de Foxx para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Leonardo DiCaprio es una de las celebridades que, según Spencer Pratt, lo apoyó en su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles ( AFP/Getty )

open image in gallery Pratt también afirmó contar con el apoyo de Jamie Foxx ( Getty )

Cuando se le preguntó más sobre el apoyo que recibió, Pratt dijo: “Los únicos respaldos que busco, y que tengo, son de madres de Los Ángeles, amantes de los animales y uno que acabo de obtener, la Asociación de Empresas Latinas, que representa a 800.000 empresas latinas a las que [la alcaldesa en funciones, Karen] Bass no apoyó”.

Pratt se lanzó a la carrera por la alcaldía de Los Ángeles en enero, anunciando su candidatura en un mitin titulado “Nos dejaron quemar” en Palisades Village, un año después de que su casa se incendiara en los devastadores incendios forestales de 2025.

“Seguir haciendo las cosas como siempre es una sentencia de muerte para Los Ángeles, y ya me cansé de esperar a que alguien tome medidas reales. Por eso me postulo para alcalde”, declaró.

Pratt, republicano registrado, se presenta como independiente y anteriormente declaró: “Esta no es una contienda partidista”. La estrella de telerrealidad es uno de los 12 candidatos que buscan desbancar a Bass, a quien criticó continuamente por su respuesta durante los incendios forestales.

A medida que Pratt intensificó su campaña, siguió atacando a Bass. Precisamente esta semana, Pratt la acusó de infringir la ley electoral al hacer campaña cerca de una urna y presentó una denuncia formal.

open image in gallery Spencer Pratt hizo declaraciones sobre qué famosos están apoyando su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles ( Getty )

“Está tan acostumbrada a infringir la ley sin rendir cuentas, que incluso se grabó a sí misma haciéndolo. Pues bien, esos días se acabaron. Acabamos de presentar una denuncia formal por manipulación ilegal de las elecciones. Debemos proteger nuestra democracia”, escribió Pratt el martes en X.

Alex Stack, portavoz de la campaña de Bass, declaró en un comunicado compartido con The Independent: “A Spencer le molesta que sus seguidores sean caricaturas de IA y que nosotros tengamos angelinos de verdad. Nosotros respetamos las reglas”.

Las primarias se celebrarán el 2 de junio, y los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, pasarán a las elecciones generales de noviembre. Sin embargo, si un candidato obtiene más del 50% de los votos en las primarias, ganará el cargo directamente.

Hasta el momento, las encuestas sugieren que Bass lidera la contienda, seguido de cerca por Nithya Raman y Pratt.

Traducción de Olivia Gorsin