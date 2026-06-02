Sydney Sweeney cierra ‘Euphoria’ con un mensaje contundente tras críticas por la polémica trama de Cassie

Sydney Sweeney celebró el domingo el final de la tercera y última temporada de Euphoria con un carrusel de imágenes detrás de cámaras y un pie de foto conciso de tres palabras.

Sweeney ha interpretado a Cassie Jacobs (de soltera Howard) en la serie de HBO de Sam Levinson, que lanzó a la fama a muchos actores, desde 2019.

En la tercera temporada, su personaje se casó con el exnovio abusivo de su mejor amiga, Nate Jacobs (Jacob Elordi), mientras buscaba hacerse viral como creadora de contenido para adultos en OnlyFans.

La evolución de su personaje en esta última temporada ha recibido críticas tanto de los espectadores como de modelos de OnlyFans por su representación del trabajo sexual y por lo que los fans han descrito como tramas “humillantes”.

En su publicación de Instagram compartida el domingo, Sweeney, de 28 años, compartió fotos de ella con algunos de los diversos y atrevidos trajes de Cassie de esta temporada.

La interpretación de Sydney Sweeney como creadora de contenido en OnlyFans en ‘Euphoria’ ha suscitado críticas entre las trabajadoras sexuales reales ( HBO )

En su pie de foto, escribió simplemente: “Se llama… actuar”.

En la sección de comentarios, montones de seguidores compartieron mensajes de apoyo para la estrella de La empleada.

“Actuó tan bien que la gente la ODIA”, escribió una persona.

La modelo y actriz portuguesa Sara Sampaio escribió: “¡¡¡¡Llevó el peso de la temporada!!!!!”.

“Cassie llevó el peso de esta temporada ella sola”, coincidió otro.

La tercera temporada de Euphoria dividió a la crítica, pero recibió elogios de Nick Hilton, de The Independent. En su reseña de cuatro estrellas, escribió que Sweeney “demuestra que la fama de chica de calendario no es incompatible con un talento interpretativo genuino”.

Algunas de las críticas más duras contra la trama de Sweeney se centraron en las escenas en las que Cassie se vestía con trajes inspirados en perros e incluso bebés para contenido para adultos.

Maitland Ward, una creadora de OnlyFans que protagonizó la comedia de situación de ABC Aprendiendo a vivir, declaró a Variety el mes pasado: “En el contexto actual, el hecho de que la vistieran de bebé para crear contenido pornográfico en OnlyFans fue más que preocupante y, una vez más, sirve para perpetuar los estereotipos de que las trabajadoras sexuales carecen de principios morales y que harían cualquier cosa por dinero”.

Ward continuó: “Y siempre existe este estigma falso de que, de alguna manera, el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y ellos simplemente dijeron: ‘Hagamos una broma con eso. Es muy gracioso’. Yo no me estoy riendo”.

En una nueva entrevista con The New York Times, Levinson reveló que Sweeney se opuso a sus intentos de suavizar la trama de Cassie respecto a OnlyFans.

“Bueno, es curioso, cuando lo escribí por primera vez, pensé que quizás no necesitábamos los desnudos y que habría formas de rodar evitando ciertas cosas. Ella me miró y me dijo: “¿Es broma? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitar el tema?”. Y le contesté: “Sí, está bien, tienes razón”.

“Creo que es una actriz totalmente intrépida. Además, es maravillosamente profesional y se presenta dispuesta a darlo todo todos los días. Me encanta trabajar con ella porque hay mucha flexibilidad en cuanto a la interpretación. Tenemos mucha confianza el uno en el otro.

“Y mira, estamos abordando este mundo de OnlyFans donde a las mujeres les pagan por, digamos, susurrar en un micrófono con forma de oreja. Hay un nivel de absurdo en eso que es simplemente divertido y siempre estamos tratando de encontrar formas de hacer que se sienta auténtico, humorístico y dramático, y que también refleje los deseos y anhelos más profundos del personaje”.

Traducción de Michelle Padilla